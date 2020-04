Nigéria : Le directeur de cabinet et bras droit de Buhari décède du coronavirus

Il avait contracté le coronavirus lors d’un voyage en Allemagne. Abba Kyari, directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l’État nigérian Muhammadu Buhari, est décédé, ce vendredi 17 avril, après avoir contracté le nouveau coronavirus. Le magazine Jeune Afrique qui relaie l'information, cite un communiqué de la présidence nigériane et précise que Abba Kyari était âgé de plus de 70 ans.







Le défunt était un personnage mystérieux, une figure du premier cercle de Buhari, un ancien général de 77 ans réélu pour un second mandat en 2019, rappelle le confrère. Abba Kyari contrôlait l’accès au chef de l’État. Il supervisait toutes les réunions stratégiques à la présidence et accordait les audiences du président aux ministres.





A la date du 18 avril, 493 personnes ont été infectées au coronavirus. 17 en sont décédées.