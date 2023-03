Nigeria : Les autorités renvoient le PDG d’une société pétrolière accusé de racisme

Le PDG de Seplat Petroleum Development Company, Roger Brown, n’est plus le bienvenu au Nigeria. Le gouvernement fédéral a décidé d’annuler son visa et ses permis de séjour et de travail, suite à des accusations de racisme. Les autorités nigérianes ont pris cette mesure, après une pétition adressée au ministère de l’Intérieur par les travailleurs de la société pétrolière et gazière. Dans le document, ils accusent M. Brown de racisme, d'intimidation, de brimade et de licenciement du personnel nigérian. Ce dernier favoriserait également les employés étrangers au détriment des travailleurs nigérians.





Il a décliné plusieurs invitations





Ils ont pressé l’État fédéral à agir, parce que la «pratique éhontée de discrimination vis-à-vis des Nigérians» imputable à M. Brown allait nuire à l’entreprise nigériane. Dans la décision d’annulation de visa, les autorités nigérianes indiquent que les allégations des plaignants ont été soutenues par plusieurs témoignages. De plus, le mis en cause a été convoqué à plusieurs reprises, mais il ne s’est jamais présenté, arguant qu’il n’était pas disponible, alors que sa présence a été signalée à Abuja. Des enquêtes ont également révélé d'autres dysfonctionnements relatifs au permis de séjour pour expatriés.





De «fausses» allégations