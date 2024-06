Nigeria: les habitants de Kano en colère, après l’interdiction du festival de Durbar

Les autorités nigérianes ont interdit le très populaire festival de Durbar, dans la ville de Kano, au nord du pays, en raison des tensions opposant deux chefs traditionnels qui se disputent le titre d'émir de Kano, au grand dam de la population.







Jeudi en fin de journée, la police de Kano a annoncé interdire, pour des raisons de sécurité, cette parade équestre annuelle de l'émir et de ses cavaliers à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha.





"Cette mesure est prise à la suite d'une série d'enquêtes et de vastes consultations menées avec les acteurs de la sécurité concernés afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de la communauté", a indiqué la police de Kano dans un communiqué.





"C'est scandaleux, comment pouvons-nous célébrer l'Aïd sans le Durbar?", déclare à l’AFP Anas Ahmad, un habitant de Kano.





"Sans Durbar, l'Aïd sera comme du thé sans sucre, car Durbar est ce qui rend l'Aïd glamour et excitant", ajoute ce boucher de 32 ans.





Depuis plusieurs semaines, Kano est ébranlé par une querelle entre deux émirs rivaux qui revendiquent tous deux le droit au trône traditionnel de la ville.





Fin mai, le gouverneur de l'État de Kano, Abba Kabir Yusuf, a rétabli l'ancien émir Muhammadu Sanusi II sur le trône, quatre ans après sa destitution par le gouverneur précédent au profit d'Aminu Ado Bayero, lequel avait été destitué quelques jours plus tôt.





Refusant de s'avouer vaincu, M. Bayero continue de se proclamer émir de Kano et a saisi la justice dont le jugement se fait attendre.





Les émirs du nord du Nigeria, région majoritairement musulmane, continuent d'exercer une grande influence auprès de la population, l'émir de Kano étant considéré comme le deuxième dirigeant islamique le plus haut placé du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique.





L'interdiction du festival a pris au dépourvu les habitants de Kano, qui s’apprêtent a célébrer l’Aïd al-Adha dans des conditions difficiles.





"Les gens ne peuvent pas acheter de mouton pour la fête parce qu'ils n'ont pas d'argent et maintenant que le Durbar qui les divertit a été annulé, comment allons-nous célébrer l'Aïd?", déplore Usman Ahmad, 48 ans.





Le pouvoir d'achat des Nigérians a diminué depuis les réformes gouvernementales mises en œuvre il y a un an, qui ont fait grimper en flèche les prix de l'essence et des denrées alimentaires, et chuter le naira par rapport au dollar.





Ce n’est pas la première fois que le festival de Durbar est annulé. Il l'avait été en 2015, suite à une attaque en novembre 2014 du groupe jihadiste Boko Haram dans la mosquée centrale de Kano, dans laquelle quelque 200 fidèles avaient été tués.