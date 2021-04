Nigeria: nouvelle attaque djihadiste sur une base militaire

Des djihadistes présumés du groupe Etat Islamiste en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont envahi une base militaire dans le Nord-Est du Nigeria, avant d'être bombardés par l'armée de l'air qui a déclaré lundi avoir tué des «commandants clé» du groupe. Des insurgés d'Iswap sont arrivés à bord de douze pick-ups dans la ville de Dikwa, dans l'Etat du Borno, et ont repoussé les troupes stationnées dans cette ville-garnison après de longs combats.



«Les 'terroristes' ont attaqué la ville en grand nombre pendant que les populations rompaient le jeûne du Ramadan», a fait savoir l'armée nigériane dans un communiqué, à travers son porte-parole le général brigadier Mohammed Yerima . «Les troupes se sont retirées dans la ville voisine de Gulumba Gana pour permettre le déploiement par les airs», peut-on lire. Lundi, après des bombardements intensifs, l'armée nigériane a assuré avoir regagné le contrôle de Dikwa et tué certains de «membres clés» du groupe djihadiste.

«Les 'terroristes' ont attaqué la ville par deux côtés, avec des véhicules légers armés de mitrailleuses», a expliqué à l'AFP un militaire sous couvert d'anonymat. Les djihadistes ont pris le contrôle de la ville, pendant que les habitants fuyaient à travers champs, a rapporté un témoin. «Plusieurs d'entre eux sont partis vers Ajiri, à 20 kilomètres de là pendant que d'autres sont restés cachés dans les fourrés», a expliqué cette même source. «L'un des commandants d'Iswap, Abba Moundou a été tué, ainsi que Elhajji Gana et Abou Ousman dans les bombardements», a-t-elle confirmé. Dikwa, à 90 kilomètres de la capitale de l'Etat du Borno, Maiduguri, abrite plus de 130.000 personnes, dont plus de la moitié sont des déplacés du conflits. Tous dépendent quasiment de l'aide humanitaire et survivent dans des conditions extrêmement précaires.

La ville est régulièrement attaquée et le 1er mars, les djihadistes ont mené une très violente attaque sur la ville et particulièrement sur les installations des Nations Unies, perturbant l'aide et les distributions de nourriture. La semaine dernière, Iswap a mené des attaques meurtrières et répétées sur Damasak, plus au nord, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, obligeant tout le personnel humanitaire à quitter la ville et forçant plus de 65.000 personnes à s'enfuir. Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36.000 morts et deux millions de déplacés. En 2016, le groupe s'est scindé, avec d'un côté la faction historique et de l'autre Iswap, reconnu par l'organisation Etat islamique (EI). Le président Muhammadu Buhari, 78 ans, avait promis de mettre fin à la rébellion djihadiste, mais il est actuellement décrié, face à une situation sécuritaire alarmante à travers tout le pays