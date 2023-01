Nigéria : Oxfam propose de taxer la fortune de Dangote et des autres milliardaires du pays

Oxfam propose de faire taxer les milliardaires au Nigeria

La plus grosse fortune de l’Afrique s’appelle Aliko Dangote. Selon un classement fait par Billionnaires.Africa en juillet 2022, il y a deux autres Nigérians dans le Top 10. Il s’agit d’Abdul Samad Rabiu, un industriel et de Mike Adenuga. Oxfam Nigéria affirme que ces hommes sont plus riches que 83 millions de leurs compatriotes. C’était hier lundi lors d’une conférence de presse à Abuja, la capitale du pays.





« Les 3% les plus riches ont accaparé près des deux tiers des nouvelles richesses »





« Au Nigéria, la richesse des milliardaires a augmenté d’un tiers depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les hommes les plus riches du pays ont plus de richesse que 83 millions de leurs compatriotes. Les 3% les plus riches ont accaparé près des deux tiers de toutes les nouvelles richesses d’une valeur de 42 milliards de dollars créées depuis 2020, a déclaré Dr Vincent Ahonsi, directeur national d’Oxfam au Nigéria. Il présentait à l’occasion le rapport de l’organisation intitulé « Davos 2023 Inequality Report ». Le document informe par ailleurs que les 0,003% de Nigérians les plus riches (6.355 personnes valant 5 millions de dollars et plus) ont 1,4 fois plus de richesse que 107 millions d’autres Nigérians.





Assez suffisant pour doubler les dépenses de santé





L’organisation humanitaire trouve qu’un « impôt de 2% sur la fortune des millionnaires, de 3% sur ceux dont la richesse est supérieure à 50 millions de dollars et de 5% sur les milliardaires nigérians rapporterait 3,2 milliards de dollars par an. Et cela suffirait à doubler les dépenses de santé ». Le rapport d’Oxfam appelle donc à plus d’impôts pour les milliardaires et non « sur les travailleurs ». Il note que l’extrême richesse et l’extrême pauvreté ont augmenté "simultanément pour la première fois en 25 ans". Globalement, Oxfam est pour des taxes sur les fortunes des milliardaires du monde entier.