Nigeria : plus de 70 élèves enlevés par des hommes armés dans un lycée du Nord-Ouest

Les enlèvements de masse, avec demande de rançon, font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique.



C'est le dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Des hommes armés ont enlevé, mercredi 1er septembre, plus de 70 lycéens dans le Nord-Ouest du Nigeria, selon la police. Les assaillants ont envahi dans la matinée le lycée de Kaya situé dans les environs de Maradun, dans l'Etat de Zamfara, et ont enlevé 73 élèves, a déclaré le porte-parole de la police de l'Etat dans un communiqué.





Les autorités de l'Etat de Zamfara ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit, tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées, a précisé à l'AFP le ministre de l'Information de l'Etat, Ibrahim Dosara.





Près de 1 000 élèves enlevés en quelques mois





Les enlèvements de masse, avec demande de rançon, dans le Nord et le centre font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les Etats du Nord et du centre du pays sont depuis longtemps en proie à de graves troubles sécuritaires, avec des groupes criminels qui mènent attaques, pillages et enlèvements de masse dans les zones rurales reculées.





Mais les incidents ont redoublé ces derniers mois, suscitant de vives critiques contre les autorités incapables de ramener l'ordre. Depuis le début de l'année, ces groupes ont multiplié les rapts dans les écoles et autres établissements scolaires dans toute la région, pour réclamer des rançons aux proches des victimes. Près de 1 000 élèves ont ainsi été enlevés en quelques mois.





Nombre d'entre eux ont été libérés après avoir passé plusieurs semaines ou mois en captivité, mais des dizaines d'étudiants sont toujours détenus par leurs ravisseurs.