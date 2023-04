Nigeria: quatre policiers et deux civils tués par des séparatistes

Quatre policiers nigérians et deux civils ont été tués vendredi par des militants séparatistes présumés lors d'une fusillade, alors qu'ils patrouillaient dans le sud-est du pays, a annoncé samedi la police.





L'attaque a eu lieu dans la région de Ngor-Okpala de l'État d'Imo, où le groupe séparatiste des peuples autochtones du Biafra (IPOB) et sa branche armée, le Réseau de sécurité de l'Est (ESN), sont actifs.





Au cours des deux dernières années, des attaques imputées à l'IPOB ont tué des dizaines de policiers dans les États du sud-est du Nigeria, où ce groupe milite pour un État séparé pour l'ethnie Igbo.





"Quatre policiers attachés au commandement régional de Ngor-Okpala ont payé le prix le plus élevé pour avoir sans méfiance affronté dans une fusillade des milices IPOB et ESN vêtues de tenues de cérémonie noires et rouges dans une fusillade", a déclaré la police de l'État d'Imo dans un communiqué.





"Une balle perdue des mécréants a tué deux civils", toujours selon la police.





IPOB a constamment nié être à l'origine d'attaques contre la police, les bureaux du gouvernement local et les bâtiments des agences électorales.





Le séparatisme est un sujet sensible au Nigeria, où une déclaration d'une République indépendante du Biafra par des officiers de l'armée Igbo dans le sud-est en 1967 a déclenché une guerre civile de trois ans qui a fait plus d'un million de morts.





La nation la plus peuplée d'Afrique est divisée à parts égales entre le nord majoritairement musulman et le sud majoritairement chrétien, avec des dizaines de groupes ethniques à travers le pays.





La violence séparatiste n'est qu'un des défis sécuritaires auxquels est confronté le président élu Bola Ahmed Tinubu alors que les forces armées combattent une insurrection djihadiste qui dure depuis 14 ans dans le nord-est et des milices de bandits lourdement armées dans les États du nord-ouest et du centre.





Bola Tinubu, un ancien gouverneur de Lagos, entrera en fonction le mois prochain après avoir remporté une élection en février marquée par des incidents techniques, des retards et des allégations de l'opposition concernant un trucage massif des votes.





AFP