Nigéria : Spéculations sur l’état de santé du nouveau Président Bola Tinubu

Selon le site d’informations nigérian Sahara Reporters, le président élu Bola Tinubu a rallié la France où il reçoit des soins dans un établissement de santé. L’ex-gouverneur de Lagos est tombé malade après l'élection présidentielle du 25 février dernier. Il est arrivé dans l'hexagone mardi dernier



Le « parrain » est effectivement en France confirme son porte-parole



Son porte-parole a récemment indiqué qu'il était effectivement en France, mais pour se « reposer et planifier le programme de transition avant l’investiture du 29 mai 2023». Jeune Afrique a, quant à lui, affirmé que Bola Tinubu devait passer des contrôles médicaux à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Ce qui corrobore les informations données par Sahara Reporters.



Le même site révèle que le président élu avait déjà subi des opérations médicales entre 2020 et 2022, dans des pays comme la France, les Etats Unis et le Royaume Uni. En août 2022, l’actuel président Muhammadu Buhari lui avait rendu visite à Londres. Tinubu avait été vu portant une canne.



Était-ce de l’urine ?



En février dernier, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrait le président élu dans une tenue mouillée au niveau des fesses. Était-ce de l’urine ?



En tout cas, le garde du corps du politicien avait été vu en train de se tenir constamment le nez tout en regardant la partie humide de l’habit de son patron. Une autre femme a immédiatement porté son masque facial selon Sahara Reporters.