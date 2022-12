Nigéria : Suspecté de viol sur des filles de 7 et 13 ans, un homme de 75 ans arrêté

Suspecté de viol sur des filles de 7 et 13 ans

La police nigériane a arrêté en fin de semaine dernière, un homme de 75 ans. Il est suspecté d’avoir violé une fillette de 7 ans qui vivait avec lui. Les faits se sont déroulés dans l’Etat d'Anambra. Le septuagénaire aurait aussi violé une adolescente de 13 ans dont il était le tuteur. La fille serait également enceinte de lui. « Le suspect a été arrêté et la jeune fille de 13 ans et son bébé ont également été secourus. La fille et son bébé sont sous la garde du ministère des femmes et de la protection sociale de l’Etat » a déclaré à The Cable, Ikenga Tochukwu, porte-parole de la police d’Anambra.





Il a nié être le père de l’enfant





Le suspect aurait profité de l’absence de sa femme pour entretenir des rapports sexuels avec l’adolescente. Il a nié être le père de l’enfant. La commissaire de l’Etat aux affaires féminines et infantiles Ify Obinabo, a promis de trouver la personne qui l’a mise enceinte. « Si l’homme prétend qu’il n’est pas la personne qui l’a mise enceinte, très bien, alors, la personne qui l’a mise enceinte doit sortir, parce que ce bébé n’est pas venu de nulle part. Nous devons attraper cette personne qui est responsable et elle doit être poursuivie en justice » a-t-elle déclaré. Le viol au Nigéria comme partout ailleurs est un phénomène de société.