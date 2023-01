Nigéria : un pasteur a organisé par 2 fois son propre enlèvement pour escroquer ses collègues

un pasteur a organisé par 2 fois son propre enlèvement pour escroquer

Au Nigéria, un pasteur de l’Evangelical Church Winning All (ECWA), une des plus grandes églises évangéliques du pays a organisé plusieurs fois son enlèvement dans le but d’escroquer ses collègues membres de la congrégation. Cet homme d’église sans foi ni loi s’appelle Bitrus Albarka ; il est basé à Jos dans l’Etat du Plateau. Pour mener à bien son entreprise, ce pasteur s’est associé à des gangs. Il percevait ainsi frauduleusement des rançons de ses collègues





600.000 nairas payés aux faux ravisseurs





Dans un communiqué, la police de cet État informe que ces faux enlèvements ont eu lieu le 14 novembre et le 30 novembre 2022. Ce qui a éveillé leur soupçon. Une somme de 600.000 nairas a été payée en tout aux faux ravisseurs. Interpellé, le pasteur a avoué son forfait. « Je me suis investi dans ces activités en raison des difficultés financières auxquelles je suis confronté. Quand j’ai fait le premier, je me sentais coupable. Quand je suis sorti j’ai dépensé tout l’argent…C’est pourquoi j’ai fait le deuxième. Je regrette mon geste » a déclaré l’homme de Dieu selon le communiqué de la police publié le mercredi 11 janvier 2023.





Il a aussi incendié la voiture d’un pasteur principal