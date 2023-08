Nigéria : une figure du parti présidentiel évoque un « piège » tendu à la Cedeao par la France et les USA, au Niger

Lors de leur dernière rencontre à Abuja au Nigéria, dimanche dernier, les chefs d’Etat de la Cedeao ont donné une semaine aux putschistes nigériens pour restaurer l’ordre constitutionnel. Ils ont également exigé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum.







Si ces demandes ne sont pas « satisfaites dans un délai d’une semaine », la Cedeao, menace de « prendre toutes les mesures nécessaires » et « ces mesures peuvent inclure l’usage de la force ».





Une erreur





Au Nigéria, l’ancien candidat à la présidence du All Progressives Congress, (APC), le parti présidentiel, déconseille vivement à la Cedeao , de recourir à des moyens militaires contre Niamey. Pour Adamu Garba, qui s’exprimait via son compte twitter officiel, il est clair que la France et les USA sont en train de tendre un "piège" à l’institution sous-régionale. Et elle doit absolument l’éviter.





Ce serait une erreur d’intervenir militairement au Niger, a-t-il prévenu. L’homme politique est persuadé qu’un tel scénario mettra en confrontation directe les soldats nigérians avec leurs voisins «ouest-africains notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ». Si ces pays et le Niger unissaient leurs forces contre le Nigéria, ce ne serait pas bien, assure t-il. Abuja aussi à ses propres problèmes de sécurité, en particulier dans le nord du pays, rappelle le politicien.





Il invite donc le président nigérian à « résister aux pressions françaises et américaines ». "Nous devons utiliser une approche diplomatique" conseille l'ancien candidat à la présidence de l'APC.





Eviter une « guerre de superpuissances à l’intérieur » de l’espace Cedeao