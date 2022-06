Non inclusion des personnes handicapées dans la vie publique en Afrique de l'ouest : Les pays de la CEDEAO planchent sur la problématique

Non inclusion des personnes handicapées dans la vie publique en Afrique de l

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les personnes handicapées représentent près d’un milliard d’habitants soit 15% de la population.





Au Sénégal, les personnes handicapées représentent 800 000 en valeur absolue et 5,9% en valeur relative, selon les données du recensement de 2013.





''En Afrique de l'ouest, les personnes handicapées constituent une population de plus de 60 millions personnes. On ne peut pas envisager le développement de la sous-région en mettant en parenthèse cette frange de la population. En conséquent, les initiatives prises par nos Etats doivent être inclusives du handicap'', plaide Yatma Fall, Président de la Fédération Ouest-Africaine des associations de personnes handicapées (FOAPH).





Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbengue, ''le handicap ne doit pas être perçu comme une fatalité''.





Ainsi, il est important, selon lui ''d'améliorer la qualité de l’interaction entre la personne handicapée et son environnement à travers la mise en œuvre de politiques et programmes de développement inclusifs''.





Il rappelle qu'au Sénégal, des politiques publiques nationales sont mises en place, notamment avec la nomination de personnes handicapées à de hautes fonctions, la mise en oeuvre d'un système de la carte d’égalité des chances avec, à ce jour, la production de 69 289 cartes, entre autres.





Toutefois, Yatma Fall déplore la non-inclusion des Personnes Handicapées dans la vie publique, politique et citoyenne dans la plupart des pays d'Afrique de l'ouest. Cela, malgré l’engagement des Etats avec la signature et la ratification de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH).





Ainsi, pour garantir de meilleures conditions aux handicapés, Yatma Fall estime qu'il faut s'attaquer à quatre problèmes prioritaires.





''Le problème lié à la santé, aux services d'adaptation et à l'appareillage ; à l'éducation et à la formation ; à l'emploi et à l'insertion ; à l'accessibilité et l'aménagement du cadre de vie.





Ainsi, pour une inclusion effective des personnes handicapées dans la vie politique, publique et citoyenne en Afrique de l’Ouest, les 15 pays de la CEDEAO sont en Symposium régional sur le thème de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées.

Et si le choix a été porté sur le Sénégal pour abriter cette rencontre, c'est grâce aux acquis.