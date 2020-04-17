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Afrique

Non respect du confinement : 18 personnes ont été tuées au Nigéria

Par: Mouhamadou DIALLO - Seneweb.com | 16 avril, 2020 à 21:04:10  | Lu 3343 Fois |  37 Commentaires
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Non respect du confinement : 18 personnes ont été tuées au Nigéria
C'est à croire qu'au Nigéria, les forces de l'ordre tuent plus que le Coronavirus. Officiellement, l'État fédéral compte pas moins de 407 cas de Covid-19 et 12 décès déclarés.

Selon Franceinfo qui se fonde sur un décompte de la Commission nationale des droits de l'Homme, "les forces de sécurité nigérianes ont tué 18 personnes accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement mises en place dans le pays".

Dans son rapport publié ce 15 avril, l'institution fait, en effet, état de "105 actes de violations des droits de l'Homme perpétrés par les forces de l'ordre et 18 personnes tuées dans des exécutions extra-judiciaires".

Ce qui a vite fait réagir le porte-parole de la police.

"La Commission aurait dû donner des détails sur ceux qui ont été tués par la police, leur nombre exact, leur nom et le lieu de l'incident, ainsi nous pourrions prendre des sanctions adéquates", confie Frank Mba à l'Afp.

À noter qu'au Nigéria, des États ont opté pour le confinement strict afin de lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus. C'est le cas de la capitale économique Lagos (20 millions d'habitants) et de son voisin, Ogun.
Tags: Coronavirus Covid-19 Nigeria Confinement Non-respect Personnes Tuees

Auteur: Mouhamadou DIALLO - Seneweb.com


liiiiiiiaffaire_de_malade

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19 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 14 heures (21:35 PM)
    Ceux qui mettent la vie des autres en jeu sont des terroristes comme tous les bandits qui tuent.
    Répondre +19 -131
    Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 13 heures (21:59 PM)
      utilise ton cerveau, si tu en as, au lieu de raconter des conneries
      ces gars tuent plus que le virus
      Répondre +88 -1
      Signalier Permalink
    • Auteur

      Pire Barbarie Que Coronavirus

      il y a 12 heures (23:13 PM)
      barbarie pire que coronavirus. s'il ya avait un choix , mourir par balles du dos lâchement assassiné par un soldat barbare ou tué tout doucement par corona en quelques jours ....
      Répondre +1 -1
      Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 12 heures (23:46 PM)
      et quand un nigérian a fait pareil en chine rendant suspects toute sa proche communauté noire et que les chinois décident de les contraindre à respecter les mesures sans les tuer, on a crié du racisme et appellé au meurtre.
      le problème est que certains africains sont des rats
      Répondre +113 -99
      Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 5 heures (06:32 AM)
      quand l information vient des médias français il faut le prendre en main avec des pincettes le malheur est que les francophones leurs oreilles appartient à la france
      Répondre +0 -0
      Signalier Permalink
    2. Auteur

    il y a 14 heures (21:40 PM)
    Un pays où c'est connu que les forces de sécurité sont des criminels et des vagabonds.
    Répondre +63 -0
    Signalier Permalink
    • Auteur

      Wakhelene

      il y a 12 heures (23:47 PM)
      et quand un nigérian a fait pareil en chine rendant suspects toute sa proche communauté noire et que les chinois décident de les contraindre à respecter les mesures sans les tuer, on a crié du racisme et appellé au meurtre.
      le problème est que certains africains sont des rats
      Répondre +2 -0
      Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 4 heures (07:36 AM)
      et au senegal les policiers qui controls les rues pendant le confinement le soir, ils sont comment avec le peuple?
      Répondre +0 -0
      Signalier Permalink
    Auteur

    Denzel

    il y a 14 heures (21:45 PM)
    C'est seulement en Afrique ou la psychose due au corona tue plus que le Corona

    Nigeria : le virus a tué 12 personnes ; 18 personnes tuées par les forces de l'ordre.

    Senegal: le virus a tué 2 personnes; 3 personnes sont mortes à cause de la psychose anti-corona ( 2 pour refus d'autorisation à des malades à Diourbel ; mort d'un étudiant à Ziguinchor pour refus de pris en charge).

    Encore une fois c'est une maladie bénigne qui ne mérite pas toute cette violence étatique.
    Répondre +113 -8
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 14 heures (21:48 PM)
    Quand j'imagine le tollé qu'à occasionné l'action un peu vigoureuse des forces de l'ordre au Sénégal lors du début du couvre feu je me dis que c'était un pet de lapin par rapport à ce qui se passe au nigeria en Afrique du Sud et même en Inde
    Répondre +6 -56
    Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 13 heures (22:04 PM)
      dans la vie, quand on veut aller de l'avant, il faut savoir se comparer aux exemples. notamment ici, les pays les plus avancés dont les niveaux de civilisation, culture et d'éducation sont le plus élevés comme la suède, le japon ou la corée. et non se comparer à certains sauvages d'africains qui n'ont aucun réel objectif de vie
      Répondre +62 -1
      Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 4 heures (07:52 AM)
      est-ce que les citoyens de ces pays avancés se comportent de la même façon que nous autres "citoyens" sénégalais?
      Répondre +0 -0
      Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 13 heures (21:57 PM)
    FRANCHEMENT, c est ridicule

    Depuis que le virus est entré au Nigéria, il n a pas fait autant de morts
    Répondre +18 -1
    Signalier Permalink
    Auteur

    Avis

    il y a 13 heures (22:04 PM)
    Ce que beaucoup ne comrennent pas, nos pays en Afrique ne peuvent pas être gouverné comme des pays civilisés. Seul le langage du baton est compris et cela Yaya Diammeh l'avait compris meme s'il était un type tordu.
    Répondre +3 -63
    Signalier Permalink
    • Auteur

      Reply_author

      il y a 13 heures (22:08 PM)
      continuez dans votre barbarie...
      si vous croyez que c'est en enfonçant le clou et en nourrissant la méprise de la condition humaine que les choses vont changer comme par magie...
      Répondre +4 -1
      Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 13 heures (22:13 PM)
    Chaque peuplé reflète sa police.....
    Répondre +1 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    Pquoi Blamer Chinois

    il y a 13 heures (22:21 PM)
    aves de tels comportements de la police les africains nauront jamais le droit de demander aux autres de les respecter
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 12 heures (23:40 PM)
    Le Corona nigérien doit rire sous cape...
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 11 heures (00:12 AM)
    Tous les pays africains où les dirigeants ont la chicotte en main sont tranquilles. Le Rwanda est un cas concret. Kagame ne badine pas. Là bas pas d'organisations de droit de l'homme, pas de de mouvements civiles, pas de syndicats, pas de Pape Ale avec ses révélations pas de SONKO avec ses milliards de mensonges. Là bas, un petit professeur de philosophie n'ose même pas prononcer le nom du grand Kagame. Là bas un rebelle du mfdc disciple du prix Nobel de mensonges n'ose pas s'aggripper aux grilles du palais présidentiel. Voilà ce qui convient aux africains.
    Répondre +29 -15
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 11 heures (00:31 AM)
    Il n' y a que les cas sociaux de Barbess , les cartouchards des facs et les politiciens tapettes (activités)qui ne mesurent pas leur chance d'être sénégalais.
    Répondre +4 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    il y a 5 heures (06:19 AM)
    JE COMOENDS QUE CERTAINES PERSONNES FONCENT TÊTE BAISSÉE POUR FUSILLER LES FORCES DE SÉCURITÉ DU NIGÉRIA PUISQU'ILS SONT PAYÉS POUR OU SONT TOUT SIMPLEMENT DES FRANCOPHILES .

    MAIS LES AUTRES DEVRAIENT QUAND MÊME FAIRE ATTENTION À NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU.

    NE PAS AGIR COMME DES TOROS DE CORRIDA QUE LA VUE D'UN CHIFFON ROUGE REND FURIEUX.

    ATTENTION ! L'INFO EST DE FRANCE INFO.

    LE MONDE EST TELLEMENT VASTE MAIS POURQUOI FAIRE TOUJOURS LE ZOOM SUR CERTAINS PAYS ( CHINE,RUSSIE,IRAN, VENEZUELA, TURQUIE...ETC.

    TOUJOURS LES MÊMES EN NE METTANT LE FOCUS QUE SUR CE QUI LES RABAISSE,LES DISCRÉDITE.LES DIABOLISE.

    TOUTE CETTE INFORMATION SUR LE NIGERIA SENT LA PROPAGANDE CONTRE CE PAYS.

    CE PAYS QUI MILITE POUR UNE MONNAIE GAGÉE SUR UN PANIER DE DEVISES ,DEVENANT AINSI L'ENNEMI DE LA FRANCE.

    PEUT-; ÊTRE QU'UN NOUVEAU "GOOD LUCK JONATHAN " PLUS ACCOMIDANT QUI ACCEPTERAIT UNE GARANTIE EURO POURRAIT TEMPÉRER CE QUI RESSEMBLE UNE VRAIE ANIMOSITÉ CONTRE LE RÉGIME NIGÉRIAN.EN PLACE.

    NOUS SOMMES DANS UN MOMENT OÙ IL NE FAUT PAS PRENDRE POUR ARGENT COMPTANT N'IMPORTE QUELLE INFORMATIIN.

    LES TOUBABS MENTENT AUSSI,SURTOUT QUAND CE SONT DES MÉDIAS PUBLICS À LA SOLDE DES GOUVERNEMENTS EN PLACE.

    LEUR RÔLE C'EST DE DÉFENDRE LA POLITIQUE , LA CULTURE ET LES INTÉRÊTS DE LEURS PAYS COMME LA RTS CHEZ NOUS.

    KHAMKO BAKH NA
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 5 heures (06:19 AM)
    JE COMOENDS QUE CERTAINES PERSONNES FONCENT TÊTE BAISSÉE POUR FUSILLER LES FORCES DE SÉCURITÉ DU NIGÉRIA PUISQU'ILS SONT PAYÉS POUR OU SONT TOUT SIMPLEMENT DES FRANCOPHILES .

    MAIS LES AUTRES DEVRAIENT QUAND MÊME FAIRE ATTENTION À NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU.

    NE PAS AGIR COMME DES TOROS DE CORRIDA QUE LA VUE D'UN CHIFFON ROUGE REND FURIEUX.

    ATTENTION ! L'INFO EST DE FRANCE INFO.

    LE MONDE EST TELLEMENT VASTE MAIS POURQUOI FAIRE TOUJOURS LE ZOOM SUR CERTAINS PAYS ( CHINE,RUSSIE,IRAN, VENEZUELA, TURQUIE...ETC.

    TOUJOURS LES MÊMES EN NE METTANT LE FOCUS QUE SUR CE QUI LES RABAISSE,LES DISCRÉDITE.LES DIABOLISE.

    TOUTE CETTE INFORMATION SUR LE NIGERIA SENT LA PROPAGANDE CONTRE CE PAYS.

    CE PAYS QUI MILITE POUR UNE MONNAIE GAGÉE SUR UN PANIER DE DEVISES ,DEVENANT AINSI L'ENNEMI DE LA FRANCE.

    PEUT-; ÊTRE QU'UN NOUVEAU "GOOD LUCK JONATHAN " PLUS ACCOMIDANT QUI ACCEPTERAIT UNE GARANTIE EURO POURRAIT TEMPÉRER CE QUI RESSEMBLE UNE VRAIE ANIMOSITÉ CONTRE LE RÉGIME NIGÉRIAN.EN PLACE.

    NOUS SOMMES DANS UN MOMENT OÙ IL NE FAUT PAS PRENDRE POUR ARGENT COMPTANT N'IMPORTE QUELLE INFORMATIIN.

    LES TOUBABS MENTENT AUSSI,SURTOUT QUAND CE SONT DES MÉDIAS PUBLICS À LA SOLDE DES GOUVERNEMENTS EN PLACE.

    LEUR RÔLE C'EST DE DÉFENDRE LA POLITIQUE , LA CULTURE ET LES INTÉRÊTS DE LEURS PAYS COMME LA RTS CHEZ NOUS.

    KHAMKO BAKH NA
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    il y a 5 heures (06:19 AM)
    JE COMOENDS QUE CERTAINES PERSONNES FONCENT TÊTE BAISSÉE POUR FUSILLER LES FORCES DE SÉCURITÉ DU NIGÉRIA PUISQU'ILS SONT PAYÉS POUR OU SONT TOUT SIMPLEMENT DES FRANCOPHILES .

    MAIS LES AUTRES DEVRAIENT QUAND MÊME FAIRE ATTENTION À NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU.

    NE PAS AGIR COMME DES TOROS DE CORRIDA QUE LA VUE D'UN CHIFFON ROUGE REND FURIEUX.

    ATTENTION ! L'INFO EST DE FRANCE INFO.

    LE MONDE EST TELLEMENT VASTE MAIS POURQUOI FAIRE TOUJOURS LE ZOOM SUR CERTAINS PAYS ( CHINE,RUSSIE,IRAN, VENEZUELA, TURQUIE...ETC.

    TOUJOURS LES MÊMES EN NE METTANT LE FOCUS QUE SUR CE QUI LES RABAISSE,LES DISCRÉDITE.LES DIABOLISE.

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    PEUT-; ÊTRE QU'UN NOUVEAU "GOOD LUCK JONATHAN " PLUS ACCOMIDANT QUI ACCEPTERAIT UNE GARANTIE EURO POURRAIT TEMPÉRER CE QUI RESSEMBLE UNE VRAIE ANIMOSITÉ CONTRE LE RÉGIME NIGÉRIAN.EN PLACE.

    NOUS SOMMES DANS UN MOMENT OÙ IL NE FAUT PAS PRENDRE POUR ARGENT COMPTANT N'IMPORTE QUELLE INFORMATIIN.

    LES TOUBABS MENTENT AUSSI,SURTOUT QUAND CE SONT DES MÉDIAS PUBLICS À LA SOLDE DES GOUVERNEMENTS EN PLACE.

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    il y a 5 heures (06:19 AM)
    JE COMOENDS QUE CERTAINES PERSONNES FONCENT TÊTE BAISSÉE POUR FUSILLER LES FORCES DE SÉCURITÉ DU NIGÉRIA PUISQU'ILS SONT PAYÉS POUR OU SONT TOUT SIMPLEMENT DES FRANCOPHILES .

    MAIS LES AUTRES DEVRAIENT QUAND MÊME FAIRE ATTENTION À NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU.

    NE PAS AGIR COMME DES TOROS DE CORRIDA QUE LA VUE D'UN CHIFFON ROUGE REND FURIEUX.

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    PEUT-; ÊTRE QU'UN NOUVEAU "GOOD LUCK JONATHAN " PLUS ACCOMIDANT QUI ACCEPTERAIT UNE GARANTIE EURO POURRAIT TEMPÉRER CE QUI RESSEMBLE UNE VRAIE ANIMOSITÉ CONTRE LE RÉGIME NIGÉRIAN.EN PLACE.

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    NOUS SOMMES DANS UN MOMENT OÙ IL NE FAUT PAS PRENDRE POUR ARGENT COMPTANT N'IMPORTE QUELLE INFORMATIIN.

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