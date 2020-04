Non respect du confinement : 18 personnes ont été tuées au Nigéria

C'est à croire qu'au Nigéria, les forces de l'ordre tuent plus que le Coronavirus. Officiellement, l'État fédéral compte pas moins de 407 cas de Covid-19 et 12 décès déclarés.Selon Franceinfo qui se fonde sur un décompte de la Commission nationale des droits de l'Homme, "les forces de sécurité nigérianes ont tué 18 personnes accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement mises en place dans le pays".Dans son rapport publié ce 15 avril, l'institution fait, en effet, état de "105 actes de violations des droits de l'Homme perpétrés par les forces de l'ordre et 18 personnes tuées dans des exécutions extra-judiciaires".Ce qui a vite fait réagir le porte-parole de la police."La Commission aurait dû donner des détails sur ceux qui ont été tués par la police, leur nombre exact, leur nom et le lieu de l'incident, ainsi nous pourrions prendre des sanctions adéquates", confie Frank Mba à l'Afp.À noter qu'au Nigéria, des États ont opté pour le confinement strict afin de lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus. C'est le cas de la capitale économique Lagos (20 millions d'habitants) et de son voisin, Ogun.