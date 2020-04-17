Non respect du confinement : 18 personnes ont été tuées au Nigéria

Selon Franceinfo qui se fonde sur un décompte de la Commission nationale des droits de l'Homme, "les forces de sécurité nigérianes ont tué 18 personnes accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement mises en place dans le pays".
Dans son rapport publié ce 15 avril, l'institution fait, en effet, état de "105 actes de violations des droits de l'Homme perpétrés par les forces de l'ordre et 18 personnes tuées dans des exécutions extra-judiciaires".
Ce qui a vite fait réagir le porte-parole de la police.
"La Commission aurait dû donner des détails sur ceux qui ont été tués par la police, leur nombre exact, leur nom et le lieu de l'incident, ainsi nous pourrions prendre des sanctions adéquates", confie Frank Mba à l'Afp.
À noter qu'au Nigéria, des États ont opté pour le confinement strict afin de lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus. C'est le cas de la capitale économique Lagos (20 millions d'habitants) et de son voisin, Ogun.
19 Commentaires
Reply_authoril y a 14 heures (21:39 PM)
Reply_authoril y a 13 heures (21:59 PM)
ces gars tuent plus que le virus
Pire Barbarie Que Coronavirusil y a 12 heures (23:13 PM)
Reply_authoril y a 12 heures (23:46 PM)
le problème est que certains africains sont des rats
Reply_authoril y a 5 heures (06:32 AM)
Wakheleneil y a 12 heures (23:47 PM)
le problème est que certains africains sont des rats
Reply_authoril y a 4 heures (07:36 AM)
Denzelil y a 14 heures (21:45 PM)
Nigeria : le virus a tué 12 personnes ; 18 personnes tuées par les forces de l'ordre.
Senegal: le virus a tué 2 personnes; 3 personnes sont mortes à cause de la psychose anti-corona ( 2 pour refus d'autorisation à des malades à Diourbel ; mort d'un étudiant à Ziguinchor pour refus de pris en charge).
Encore une fois c'est une maladie bénigne qui ne mérite pas toute cette violence étatique.
Reply_authoril y a 6 heures (05:19 AM)
Reply_authoril y a 13 heures (22:04 PM)
Reply_authoril y a 4 heures (07:52 AM)
Depuis que le virus est entré au Nigéria, il n a pas fait autant de morts
Avisil y a 13 heures (22:04 PM)
Reply_authoril y a 13 heures (22:08 PM)
si vous croyez que c'est en enfonçant le clou et en nourrissant la méprise de la condition humaine que les choses vont changer comme par magie...
Pquoi Blamer Chinoisil y a 13 heures (22:21 PM)
MAIS LES AUTRES DEVRAIENT QUAND MÊME FAIRE ATTENTION À NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU.
NE PAS AGIR COMME DES TOROS DE CORRIDA QUE LA VUE D'UN CHIFFON ROUGE REND FURIEUX.
ATTENTION ! L'INFO EST DE FRANCE INFO.
LE MONDE EST TELLEMENT VASTE MAIS POURQUOI FAIRE TOUJOURS LE ZOOM SUR CERTAINS PAYS ( CHINE,RUSSIE,IRAN, VENEZUELA, TURQUIE...ETC.
TOUJOURS LES MÊMES EN NE METTANT LE FOCUS QUE SUR CE QUI LES RABAISSE,LES DISCRÉDITE.LES DIABOLISE.
TOUTE CETTE INFORMATION SUR LE NIGERIA SENT LA PROPAGANDE CONTRE CE PAYS.
CE PAYS QUI MILITE POUR UNE MONNAIE GAGÉE SUR UN PANIER DE DEVISES ,DEVENANT AINSI L'ENNEMI DE LA FRANCE.
PEUT-; ÊTRE QU'UN NOUVEAU "GOOD LUCK JONATHAN " PLUS ACCOMIDANT QUI ACCEPTERAIT UNE GARANTIE EURO POURRAIT TEMPÉRER CE QUI RESSEMBLE UNE VRAIE ANIMOSITÉ CONTRE LE RÉGIME NIGÉRIAN.EN PLACE.
NOUS SOMMES DANS UN MOMENT OÙ IL NE FAUT PAS PRENDRE POUR ARGENT COMPTANT N'IMPORTE QUELLE INFORMATIIN.
LES TOUBABS MENTENT AUSSI,SURTOUT QUAND CE SONT DES MÉDIAS PUBLICS À LA SOLDE DES GOUVERNEMENTS EN PLACE.
LEUR RÔLE C'EST DE DÉFENDRE LA POLITIQUE , LA CULTURE ET LES INTÉRÊTS DE LEURS PAYS COMME LA RTS CHEZ NOUS.
KHAMKO BAKH NA
MAIS LES AUTRES DEVRAIENT QUAND MÊME FAIRE ATTENTION À NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU.
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