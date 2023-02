Nuctech : La société chinoise soupçonnée "d’espionnage" veut aider le Niger à contrôler ses frontières douanières

Nuctech, la société chinoise soupçonnée "d’espionnage"

Nuctech, la société chinoise de produits d’inspection de sécurité, fait du charme aux douanes nigériennes.





En effet, selon le magazine ‘’Africa Intelligence’’, cette entreprise déjà présente dans 150 pays à travers le monde, veut s'implanter dans ce pays ouest-africain. Elle souhaiterait fournir des équipements de sécurité aux postes-frontières des douanes nigériennes.





Nuctech est déjà présent au Mali. En 2022, le gouvernement d’Assimi Goita a conclu un marché avec la société chinoise pour un montant de 5 milliards 849 millions 642 mille 800 F CFA.





Déjà au Mali





Il est relatif à la fourniture et à l’installation de trois systèmes d’inspection non-instructifs au profit de la Direction générale des Douanes sur les sites de Diboli, Mahinamine et Sikasso. L’objectif du gouvernement malien est de faciliter le contrôle de la qualité, de la quantité, de la position tarifaire et de la valeur en douanes des marchandises importées. Si cette société, spécialiste en matériel de sécurité est plutôt bien sollicitée dans le monde, il n’en demeure pas moins qu'elle inquiète.





En effet, Nuctech est partiellement détenue par l'État chinois.





‘’Une menace élevée’’





Certains pays comme le Canada et la Lituanie soupçonnent qu’elle ne soit utilisée par Pékin pour les espionner. En France, où le fabricant chinois de scanners à rayon X engrange de plus en plus de marchés publics dans les aéroports, les politiciens expriment leur méfiance à son égard. Eric Bothorel, député Renaissance des Côtes d’Armor, ne cache pas sa crainte. ‘’On est sur des données sensibles ; qui voyage ? Avec quoi on part ? Avec qui on part ? Il y a un risque et je ne suis pas sûr qu’on ait pris des garanties pour éviter ce risque-là’’, déclarait-il en septembre 2022 à France Info.