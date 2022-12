OMVS: Un barrage hydroélectrique prend source

Serigne Mbaye Thiam a assisté ce samedi à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina au Mali.



''Cette réussite collective me donne l’agréable occasion, en ce moment singulier de la vie de notre organisation, de remercier et de féliciter toutes les parties prenantes du projet'', a déclaré le Ministre de l'Eau et de l'assainissement et président du conseil des ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal. Le barrage hydroélectrique de Gouina est, selon Serigne Mbaye Thiam, le fruit d'un processus de plus de cinquante ans de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Lors de son allocution, il est revenu sur l'importance de l'Omvs. En effet, le choix de la valorisation mutuellement bénéfique des opportunités et potentialités de notre cours d’eau commun est l’expression de la volonté politique de nos chefs d’Etat, continuateurs des pères fondateurs. Les pionniers, comme leurs successeurs, ont compris que le fleuve n’est pas uniquement un héritage de nos ancêtres ; il est surtout un patrimoine de nos peuples que nous devons léguer aux générations futures.



Serigne Mbaye Thiam se félicite du chemin parcouru par l'organisation. Il a annoncé dans la foulée d'autres projets de l'Omvs. Une première escale est le projet de barrage de Koukoutamba, dans le Haut-bassin, en territoire guinéen.



Une deuxième escale est le projet de Navigation sur le fleuve Sénégal, de Saint-Louis au Sénégal à Ambédidi au Mali. Et une troisième escale est le projet de barrage à but multiple de Gourbassi, sur la Falémé, entre le Mali et le Sénégal.Toutes les études de ces projets sont terminées d'après le Ministre. ''Mais la réalisation de ces infrastructures destinées à valoriser l’énorme potentiel hydroélectrique du bassin est assujettie à la question cruciale de la mobilisation des financements'' , affirme-t-il.