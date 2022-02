Barkhane, Takuba : La France et l’Ue quittent le Mali

C’est désormais officiel, la France et l’Union européenne quittent le Mali. L’annonce a été faite dans un communiqué conjoint entre Paris et Bruxelles. Il est donc prévu ‘’un retrait coordonné des moyens militaires’’ du Mali. La France et l’UE estiment que ‘’les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies’’ pour assurer la mission.



« Nous restons déterminés à soutenir le Mali et sa population dans leur effort pour obtenir une paix durable et la stabilité », ajoutent les parties, citées par Rfi. Les puissances occidentales vont désormais se redéployer au Niger et dans le Golf de Guinée. Des discussions sont déjà engagées dans ce sens.



A noter une conférence de presse conjointe à 9h entre Emmanuel Macron, Macky Sall, Nana Akufo Addo et Charles Michel.