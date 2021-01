Ouganda: la Haute Cour de justice ordonne la libération immédiate de l’opposant Bobi Wine

L'opposant est de fait enfermé dans sa résidence de Kampala depuis la présidentielle du 14 janvier dernier. Des militaires encerclent son domicile. Bobi Wine, qui a défié le président Museveni lors de ce scrutin et qui rejette d'ailleurs sa réélection, devrait théoriquement pouvoir retrouver dans la journée sa liberté de mouvement.

Néanmoins, les avocats de Bobi Wine ne sont pas entièrement satisfaits après cette décision. Ils craignent d’autres mesures encore plus restrictives, comme l’explique maître Benjamin Katana : « Nous avons reçu des informations selon lesquelles les autorités prévoient de faire arrêter Bobi Wine aussitôt après sa libération et de l’accuser d’autres infractions et de le mettre en détention provisoire. Le but c’est de le mettre hors de circulation pendant un certain temps. »