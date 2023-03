Ouganda : le fils « capricieux » de Museveni lorgne sur le fauteuil présidentiel » de son père

Ouganda, Muhoozi Kainerugaba le fils « capricieux » de Museveni lorgne sur le fauteuil présidentiel » de son père

En Ouganda, Muhoozi Kainerugaba, le fils du président Yoweri Museveni est connu pour ses caprices sur les réseaux sociaux. L’année dernière, il avait indiqué dans un tweet que l’armée ougandaise allait envahir le Kenya. Ce qui a provoqué un tollé suivi d’un petit incident diplomatique entre l’Ouganda et le Kenya.





Le président Museveni a dû présenter ses excuses à Nairobi pour mettre fin à cette tension naissante. Muhoozi Kainerugaba a aussi publié plusieurs tweets favorables aux rebelles du Tigré en Ethiopie provoquant la colère d’Addis Abeba. Ses réflexions sur la guerre en Ukraine et le coup d’Etat en Guinée, ont également surpris plus d’un.





« Combien sont d’accord avec moi pour dire que notre heure est venue ? »





Son père a finalement dû lui dire de ne plus exposer ses points de vue sur Twitter, quand il s’agit de la politique étrangère. Mercredi dernier, le Général de 48 ans a publié un tweet sur son réseau social préféré pour cette fois-ci montrer son intérêt pour le fauteuil présidentiel.





Il dit clairement vouloir se présenter pour les élections présidentielles de 2026, taclant au passage son père, âgé aujourd’hui de 78 ans. « Au nom de Jésus Christ, mon Dieu au nom de tous les jeunes d’Ouganda et du monde, et au nom de notre grande révolution, je me présenterai à la présidence en 2026. Combien sont d’accord avec moi pour dire que notre heure est venue ? Assez des personnes âgées qui nous gouvernent, nous dominent. Il est temps que notre génération brille » a-t-il écrit sur le réseau social.





Tweet supprimé





Muhoozi Kainerugaba avait précédemment déclaré que le gouvernement ne parvenait pas à maîtriser la corruption, suite à une enquête ayant mis en cause des ministres et d’autres responsables dans une affaire de vol de tôles de fer. Le tweet Kainerugaba a depuis été supprimé. Par le passé, le gouvernement ougandais avait adopté une ligne dure contre quiconque discute de la succession de Museveni.