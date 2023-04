Ousman Sonko, ex-ministre gambien, déféré devant un tribunal suisse pour crimes contre l'humanité

Un ancien ministre de l'Intérieur de l'ex-dictateur gambien Yahya Jammeh (1994-2017) a été déféré devant le tribunal pénal fédéral suisse "pour crimes contre l'humanité", a annoncé le parquet fédéral helvétique mardi.







Après une vaste instruction qui a duré plus de six ans, le Ministère public de la Confédération (MPC, parquet) a déposé son acte d'accusation visant Ousman Sonko auprès du tribunal pénal fédéral lundi, a-t-il indiqué dans un communiqué.





Il lui est reproché "en ses qualités et fonctions, (d'avoir) soutenu, participé et de ne pas s'être opposé aux attaques systématiques et généralisées menées dans le cadre de répressions par les forces de sécurité gambiennes contre tout opposant au régime du président Yahya Jammeh".





Ces accusations portent sur une période allant de 2000 à 2016 et seraient, selon le parquet suisse, notamment constitutives de crimes contre l'humanité.





Le MPC lui reproche notamment d'avoir, "dans le cadre de cinq événements entre 2000 et 2016, participé, ordonné, facilité et/ou n'avoir pas empêché des meurtres, des actes de torture, des viols et des détentions illégales".





M. Sonko est en détention provisoire depuis son interpellation le 26 janvier 2017 en Suisse, où il avait déposé une demande d'asile après avoir été limogé de son poste de ministre de l'Intérieur, qu'il a occupé pendant 10 ans jusqu'en septembre 2016.





L'instruction a impliqué de nombreuses auditions du prévenu, une quarantaine d'auditions de parties plaignantes, des personnes disposant de renseignements et des témoins, ainsi que 6 déplacements en Gambie de la part de la direction de la procédure dans le cadre d'une entraide judiciaire obtenue des autorités gambiennes.





L'interpellation de M. Sonko en 2017 faisait suite à une dénonciation pénale déposée par l'organisation non gouvernementale Trial International, basée à Genève et luttant contre l'impunité dans le monde.





Depuis 2011, la justice civile suisse a en effet la possibilité de juger les crimes les plus graves s'étant déroulés à l'étranger, à condition que leur auteur se trouve en Suisse et ne puisse pas être extradé ni remis à un tribunal pénal international.