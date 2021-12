Présidentielle gambienne : Le vote a officiellement commencé

Le coup d’envoi est officiellement donné en Gambie pour le scrutin présidentiel. A l’Indépendance stadium, le vote a officiellement commencé ce samedi 4 décembre, indique l’envoyé spécial de Rfi à Bandjul. Une dame est d’ailleurs la première électrice, elle attendait depuis déjà plus d’une heure, confit nos confrères.





Ainsi, plus de 960 000 gambiens sont attendus appelés aux urnes pour choisir leur prochain président de la République. Cette élection présidentielle à un tour, la première depuis la défaite de Yayah Jammeh en 2016, est un grand test pour la démocratie gambienne encore en balbutiement.





Au total, six candidats sont en lice. En effet, le président sortant Adama Barrow fera face à l’opposant historique, Ousainou Darbo (Udp), Mammah Kandeh du Congrès démocratique de la Gambie, Halifa Sallah, de l’Organisation démocratique du peuple pour l’indépendance et le socialisme, Abdoulie Ebrima Jammeh, du parti de l’Unité nationale et enfin Essa Mbaye Faal, candidat indépendant.