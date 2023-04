Paris : l’ancienne Première Dame Djené Kaba n’est plus

Djené Kaba, l’épouse de l’ancien président, Alpha Condé est décédée ce samedi 8 avril 2023, a appris Guineenews de plusieurs sources sans donner plus de détails sur les circonstances de cette disparition.



Contactée par notre rédaction, une source proche de la famille a indiqué que Mme Condé Djéné Kaba est décédée des suites de maladie à la Place d’Italie, au 13e Arrondissement à Paris.



Sur la page Facebook de la défunte, il est mentionné ce message suivant : « Paris, le samedi 8 Avril 2023. C’est avec une immense tristesse que nous avons la lourde tâche ce soir d’annoncer le rappel auprès de Notre Seigneur de notre chère mère, notre fille, notre sœur, notre cousine, notre tante, notre ancienne Première Dame , Hadja Djénè Kaba. Que la terre lui soit légère et qu’Allah swt l’accueil dans Son Paradis Éternel. »



Djéné Kaba est née dans la ville de Kankan (connue aussi sous le nom de Nabaya). Elle laisse derrière trois enfants (deux filles et un garçon) issus de son premier mariage.