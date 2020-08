Paris : Le Collectif pour la Transition en Guinée annonce une plainte contre Alpha Condé, son fils et deux autres personnes

Le CT annonce une plainte contre Alpha Conde, son fils

[Conakry) - C’est à travers un communiqué de presse que le collectif pour la transition en Guinée (CTG) a annoncé avoir porté plainte contre le président guinéen Alpha Condé et plusieurs de ses proches dont son fils Mohamed Condé pour corruption, enrichissement illicite et trafic d'influence...





Ci-dessous communiqué de la CTG





Communiqué – Conférence de Presse Dépôt de plainte devant le parquet national financier de Paris





Alpha Condé et son clan doivent rendre des comptes à la Justice





Le Collectif pour la Transition en Guinée a été créé à Paris autour de figures de la diaspora guinéenne de France et de personnalités africaines et françaises engagées dans le combat pour les droits de l’Homme.





Le collectif réclame, avec l’aide de la communauté internationale, la mise en place d’une Transition pour éviter la présidence à vie et le chaos à la Guinée sur fond de violences, injustice et corruption.





Il est impératif de répondre aux urgences socio-politiques et sanitaires, et d’empêcher le président Alpha Condé de faire main basse sur les richesses de ce pays, classé parmi les plus pauvres du monde, avec la complicité d'hommes d'affaires véreux et de compagnies minières sans foi ni loi. Les agissements de ces dernières engendrent des désastres humains et environnementaux.





C’est pourquoi pour annoncer l'action judiciaire engagée contre le président Alpha Condé, son fils Mohamed Condé, son argentier Fadi Wazni et son intendant Kabinet Sylla dit Bill Gates, pour trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, corruption, enrichissement illicite et abus de biens sociaux.





Le CTG demande également dans sa plainte, l'ouverture d’une enquête sur les actes du président Alpha Condé et ses proches dans le cadre des conventions d’exploitation minière (AMR, Chalco, SMB Winning, TBEA …) et des partenariats public-privé (PPP).