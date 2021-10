Passeports africains les plus puissants : Le Sénégal classé 28e derrière la Gambie et la Mauritanie

L’agence Ecofin a sorti le classement des passeports africains les plus puissants au 3e trimestre de l’année 2021. Sur ce classement, la position du Sénégal n’est pas enviable. Sur les 54 Etats que compte le continent, le Sénégal vient en 28e position soit dans la seconde moitié de ce tableau dominé par Seychelles suivi de l’Ile Maurice. Le Sénégal est à égalité avec la Côte d’Ivoire, le Madagascar et la Guinée Équatoriale.



Dans ce classement, la Gambie, 13e, le Cap Vert, 14e, ou encore la Mauritanie, 24e sont mieux placés que le Sénégal qui devance l’Égypte (40e) et le Nigeria (47e).



Cette position, peu honorable du Sénégal, fait écho avec l’actualité que vit le pays avec le scandale de trafic de passeport diplomatique qui secoue présentement l’Assemblée nationale. Aux dernières nouvelles, le président de l’Assemblée, qui a été interpellé par un député de l’opposition sur cette question, dit ne pas avoir encore reçu une quelconque note sur cette affaire venant de la justice.



Le passeport diplomatique qui est un « passeport délivré par un Etat souverain à ses diplomates pour leurs déplacements professionnels, ainsi qu’à des personnes l’accompagnant », se démarque du passeport ordinaire, selon l’enseignant-chercheur Docteur Abdou Khadre Diop spécialiste des relations internationales et en Droit public à l’Université virtuelle du Sénégal.



Pour rappel, au sortir du Conseil des ministres du 17 avril 2019, le Président sénégalais, avait instruit son ministre des Affaires étrangères de mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques, « en vue d’une plus grande rationalité dans leur octroi ».