Patrice Talon : " La lutte contre le terrorisme dans la sous-région appelle une action concertée des États "

La lutte contre le terrorisme dans la sous-région appelle une action concertée

Au Bénin, le président Patrice Talon a prononcé hier jeudi 08 décembre 2022, son discours sur l’état de la nation. Le chef de l’Etat a parlé des attaques terroristes sur le sol béninois et surtout des efforts faits par le gouvernement pour équiper l’armée afin qu’elle combatte efficacement ce fléau, qui ne touche pas que le Bénin.





Patrice Talon est d’ailleurs persuadé que la lutte contre le « phénomène djihadiste dans le contexte ouest-africain appelle une action concertée et intelligente des Etats ». En cela, le Bénin a été depuis longtemps, porteur et promoteur d’une « stratégie offensive plutôt que défensive pour aller frapper l’ennemi jusque dans ses repères y compris en territoire étranger » rappelle le chef de l’Etat.





Des attaques djihadistes depuis fin 2021





L’action diplomatique du Bénin dans le sens de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région porte ses fruits, a par ailleurs déclaré Patrice Talon. Il trouve que le Bénin est « enfin écouté au niveau régional ». Le pays subit depuis fin décembre 2021, plusieurs attaques terroristes. Des militaires béninois ont perdu la vie dans ces assauts des groupes armés. Le président de la République a d’ailleurs rendu hommage à ces soldats tombés au front. Il rappelle néanmoins les dégâts massifs faits par les forces de défense et de sécurité dans les rangs de l’ennemi. En effet, depuis quelques mois, les soldats béninois arrivent à mettre en échec les plans de ces entrepreneurs de la violence.





Des attaques déjouées ou repoussées depuis quelques mois





En octobre dernier, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji révélait que le pays avait réussi à déjouer une attaque à Matéri, une ville du nord-ouest du Bénin. « Des individus armés non identifiés, des djihadistes, parce que c’est le cas, ont essayé d’aller s’en prendre à nous, d’aller poser une bombe. L’efficacité de nos soldats a eu raison d’eux. On a fait 8 morts dans leur rang. On a saisi et récupéré du matériel. Des armes AKM chargées mais aussi du matériel de communication » déclarait-il lors d’un point de presse. Le vendredi 25 novembre 2022, les forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque djihadiste contre l’une de ses positions.