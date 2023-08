Pétrole au Niger : Les accusations à peine voilées de Zazia Bazoum contre la junte

Zazia Bazoum, la fille du président nigérien Mohamed Bazoum, a publié récemment une lettre ouverte dans le journal français "Le Figaro". Elle y expose les conditions de détention de son père et s'interroge sur les réelles motivations des putschistes.







« Les preneurs d'otages savent que personne ne profitera de façon personnelle de la manne pétrolière »





« Cette injustice contre ma famille et contre le Niger me pousse à me demander s'il n'y a pas un lien avec le fait que le Niger devait devenir dans trois mois un pays exportateur de pétrole… Les preneurs d'otages et leurs complices savent que personne ne profitera de façon personnelle de la manne pétrolière, tant que mon père sera président », a écrit Zazia dans la correspondance. Elle est persuadée que son père aurait toujours veillé à ce que « cette richesse bénéficie au peuple nigérien et non à une élite qui se croit supérieure aux Nigériens ».





La fille de Mohamed Bazoum semble sous-entendre que les putschistes auraient été appâtés par la manne pétrolière du pays. Les militaires justifient plutôt le coup de force par la « dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale ».