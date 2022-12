Pétrole : la mise en service du Pipeline Niger-Bénin annoncée pour fin 2023

la mise en service du Pipeline Niger-Bénin annoncée pour fin 2023

Le jeudi 20 mai 2021, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané lançait les travaux de construction du pipeline Bénin-Niger. Plus d’un an après, son homologue des Mines et de l’eau Samou Seidou Adambi a fait une descente sur la station terminale de ce pipeline sise à Sèmè (Sud du Bénin), lundi 12 décembre 2022. Il a pu constater que les travaux sur le site avancent à grand pas. Le taux d’exécution global est de 78%.





« Nous sommes à 78% globalement. Tout n’est pas uniforme. Le pont et le quai d’amarrage à environ 97% ; alors que là où le chargement va être fait en haute mer, le pourcentage est à 15. Tout cela combiné, avec ce qui se passe au Niger, dans les stations de pompage à Tchaourou et à Gogounou, nous sommes à un taux de 78% » a déclaré le ministre des Mines.





Il reconnaît que le chronogramme établi dès le début des travaux a été respecté, malgré la crise de la Covid-19. « L’entreprise a su se rattraper. Les équipes ont été dédoublées. Au lieu de 3 sur le terrain par exemple, nous en avons 7 actuellement, ce qui permet de tenir dans le chronogramme initial approuvé par les 2 États. Si tout va bien, en août 2023, les travaux seront achevés en terre comme en mer » a laissé entendre Samou Seidou Adambi. Il était accompagné de Zuokun Zhou, administrateur général de la China national Petroleum Corporation (Cnpc) et du patron de la West African gas pipeline company au Bénin (Wapco-Bénin). C’est cette dernière société, filiale de la Cnpc, qui réalise les travaux.





Zuokun Zhou a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution « méthodique et ordonnée » du projet. Il a par ailleurs annoncé la mise en service du Pipeline pour fin décembre 2023 au plus tard. L’administrateur général de Wapco-Bénin a aussi confirmé ces prévisions. Pour lui, la livraison du pétrole brut par Sèmè est attendue pour fin 2023. Le projet pipeline Export Niger Bénin permettra une fois réalisé, l’acheminement du pétrole brut nigérien à la station terminale de Sèmè pour sa commercialisation sur le marché international.





Les sections terrestre et maritime