Plus de 270 civils tués dans les combats au Soudan depuis samedi

Les combats au Soudan ont tué plus de 270 civils depuis samedi, rapportent mercredi les ambassades occidentales à Khartoum, précisant qu'il s'agit d'"un bilan provisoire" tant les accès sont coupés dans la capitale sans électricité et aux hôpitaux ravagés.







"Le bilan est élevé" et les belligérants doivent "cesser les hostilités immédiatement et sans conditions" après cinq jours émaillés d'"attaques visant les civils, les diplomates et les humanitaires", ajoute le communiqué des 15 ambassades, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et la Norvège --traditionnellement à la manoeuvre diplomatique au Soudan.