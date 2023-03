Plus de mille migrants interceptés au large de la Tunisie

Un millier de ressortissants africains ont été interceptés au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe clandestinement, une périlleuse traversée ayant coûté la vie cette semaine à 14 autres migrants, a annoncé vendredi la garde nationale tunisienne.





Au total, 1.008 migrants, dont 954 originaires de pays d'Afrique subsaharienne et 54 Tunisiens, ont été "secourus" dans la nuit de jeudi à vendredi au large des côtes du centre (Sfax, Kerkennah, Mahdia) et de l'est (Sousse) du pays, a précisé le porte-parole de la Garde nationale dans un communiqué. Pas moins de 25 tentatives d'immigration clandestine vers l'Italie ont été déjouées au cours de cette nuit, a-t-il ajouté. Jeudi, les autorités tunisiennes ont annoncé la mort de 14 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, après le naufrage de deux embarcations de fortune, au large de Sfax (centre-est). Quelque 54 autres migrants ont été secourus lors de ces tentatives de rallier les côtes italiennes depuis la Tunisie.





Ce drame est survenu au moment où de nombreux migrants de pays d'Afrique subsaharienne cherchent à quitter la Tunisie après des propos extrêmement durs du président Saied contre l'immigration clandestine. Le 21 février, M. Saied avait affirmé que la présence en Tunisie de "hordes" d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" visant à "changer la composition démographique" du pays.