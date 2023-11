Possible intervention armée de la Cedeao au Niger : Les vérités de Tinubu à la France

Hier vendredi 03 novembre, le président nigérian Bola Tinubu a reçu en audience la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, au Palais présidentiel d'Abuja. Les deux personnalités ont évoqué la situation au Niger. Le locataire d’Aso Rock, a dit à son vis-à-vis qu’il se doit de gérer la crise dans ce pays, avec prudence pour ne pas mettre en danger la vie du président déchu Mohamed Bazoum.





Bazoum « et sa famille peuvent être mis en danger »





« Nous avons un collègue et dirigeant démocratiquement élu, le président Bazoum, qui est utilisé comme bouclier humain. Si nous n’y prenons pas garde, lui et sa famille peuvent être mis en danger » a déclaré Bola Tinubu, selon son conseiller spécial pour les médias et la publicité Ajuri Ngelale. Le chef de l’Etat fédéral a également rappelé à son hôte, que le Nigéria partage une frontière avec le Niger qui s’étend sur sept de ses Etats. Et la plupart des Etats en question sont très peuplés. "Par conséquent, je dois guider la CEDEAO avec prudence et régularité afin que nous gérions notre colère avec soin" a-t-il expliqué.





« Notre peuple ne veut pas d’une guerre »





De plus, le peuple nigérian ne veut pas d’une guerre avec le Niger. « Je déploie toutes les stratégies détournées appropriées pour éviter une effusion de sang en République de Niger. Nous reconnaissons les souhaits de notre peuple: ils ne veulent pas de guerre, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prendre des mesures audacieuses et décisives » a-t-il nuancé.





La ministre française des Affaires étrangères a, pour sa part, exprimé tout le soutien de son pays à la CEDEAO.