POUPETTE KENZA : L’INFLUENCEUSE FILME SON MARI EN TRAIN DE FAIRE UN MALAISE AVANT DE LUI PORTER SECOURS (VIDEO)

Poupette Kenza s’est une nouvelle fois retrouvée au cœur d’une polémique, après avoir filmé son mari en pleine crise d’épilepsie pendant qu’elle hurle, et que leurs enfants pleurent. Attention, cette vidéo peut choquer les personnes sensibles.







Une horreur. L’influenceuse Poupette Kenza a une nouvelle fois fait parler d’elle, ce lundi 1er juillet, en publiant sur son compte Instagram une vidéo montrant son époux, Allan, en pleine crise d’épilepsie. Alors que ce dernier est étendu au sol, inconscient, et en détresse respiratoire, la jeune femme s’est filmée en train de hurler, avec ses enfants en pleurs, en tentant de le réanimer avec son pied, le suppliant de ne pas la «lâcher». Une vidéo choquante largement partagée sur les réseaux sociaux.





Plusieurs internautes n’ont pas manqué de critiquer Poupette Kenza pour avoir filmé la scène plutôt que de venir en aide à son mari, et de rassurer ses enfants. «Probablement une mise en scène. Et entendre l’enfant terrorisé derrière en pleure… Il faut d’urgence arrêter de donner de l’importance à ses individus. Sans public, ils retourneront au néant», peut-on lire en commentaire notamment. «Que les services sociaux lui retirent ses enfants, elle est totalement folle, son monde ne se résume qu’au buzz, ses enfants sont clairement en danger quand tu vois son comportement», a réagi un autre.









LE RÉTROPÉDALAGE DE L'INFLUENCEUSE





La jeune femme, qui a manifestement eu vent des réactions suscitées par son attitude, a tenté de s’expliquer après coup. «La première, quand j’ai posté, je l’avais déjà réanimé. La deuxième, j’ai posté par panique, je criais partout, personne n’est venu m’aider, je ne savais pas quoi faire», dit-elle, demandant à ses abonnés de ne pas relayer les vidéos. «Je vous donne des news de ce que les docteurs disent, les vidéos vont me servir du coup. Je viens de vivre le plus gros trauma de ma vie, je ne vais jamais m’en remettre. Je vais perdre la petite, je le sens… Je ne sens plus mon corps, ça y est, je suis tétanisée. J’ai vu mon mari partir, je suis sous le choc», a-t-elle déclaré ensuite.