Pour une persuasion politique positive, la Société civile du Sahel se forme au Gorée Institute

La société civile du Sahel

Le Gorée Institute poursuit la mise en œuvre du programme Power of Dialogue (Pouvoir du dialogue) qui tend à favoriser un espace démocratique pacifique et un processus de prise de décision politique inclusif, réactif et représentatif à tous les niveaux. Cette fois avec les organisations de la société civile et les membres des réseaux de l’Institut travaillant dans le domaine de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits dans les pays cibles du Sahel. A cet effet, le Centre pour la Démocratie, le Développement et la Culture en Afrique organise, du 29 juin au 1er juillet, un atelier de formation régionale de renforcement de capacités en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits. Cette activité de plus pour le compte du Power of Dialogue constitue l’un des principaux objectifs de ce programme.







Depuis sa création, il y a maintenant trente (30) ans, le Gorée Institute ne cesse de nouer des relations de travail professionnelles avec des Organisations de la Société Civile (OSC) et des acteurs politiques crédibles. L’Institut panafricain s’est attelé, tout au long de ces décennies ,à donner des opportunités aux OSC et acteurs politiques de renforcer leurs capacités et d'amplifier leurs voix pour avoir un plus grand impact dans les pays ciblés du programme POD, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal. En effet, le Gorée Institute reste dans sa dynamique de tirer parti des connexions et des ressources disponibles à travers le programme Power of Dialogue. De ce fait, avec les connaissances, les ressources et les techniques de médiation et de négociation qui seront requises de cette formation, les partenaires du réseau de l'Institut Gorée et les représentants des organisations de la société civile, principales cibles de la formation, pourront jouer un rôle de premier plan dans la persuasion politique positive afin d’influencer les politiques et les pratiques de consolidation de la paix dans les pays cibles du Sahel. C'est dans ce contexte que la composante essentielle de la formation comprendra des techniques de prévention, de médiation et de négociation, ainsi que l'analyse des conflits et le développement d'une réponse précoce.





Cet atelier de trois jours sur le thème « Le rôle des OSC dans la médiation, la négociation et le dialogue pour influencer les politiques au Sahel » permettra de renforcer les capacités des OSC et des membres du réseau de l'Institut issus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal en leur permettant d’acquérir les connaissances, les compétences et les techniques nécessaires en matière de médiation, de négociation et de dialogues pour influencer les politiques et les pratiques de consolidation de la paix. La formation aidera les 30 participants à cet atelier à avoir une bonne compréhension des facteurs qui sous-tendent les conflits et du type de mesures de consolidation de la paix et de prévention des conflits nécessaires pour résoudre les conflits ou la violence liée à la politique aux niveaux communautaire, national et régional.





Les compétences nécessaires qui seront acquises au cours de cette formation donneront aux participants le lieu de pouvoir identifier les principaux indicateurs de conflit et de paix, et de se concentrer sur la catégorisation des indicateurs en fonction du contexte national. Les participants issus de quatre (4) pays de la zone Sahel disposeront ainsi d'un cadre de réponse qui tiendra compte de l'éventail des instruments de paix et de sécurité disponibles pour agir. La formation fournira également aux groupes cibles les outils nécessaires pour mener une évaluation, une analyse de conflit et une planification qui seront nécessaires dans des situations de conflits réelles.