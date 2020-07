Pourquoi certains Kenyans nient encore l'existence du coronavirus

Malgré les données scientifiques mondiales montrant que Covid-19 est une nouvelle souche mortelle de coronavirus, qui a tué près de 600 000 personnes, si vous déclarez publiquement au Kenya que vous êtes porteur du virus, vous risquez d'être fustigé comme un menteur désespéré ou un laquais du gouvernement.





Cela a commencé avec Ivy Brenda Rotich, la première patiente de Covid-19 à quitter l'hôpital en avril après avoir été traitée.





Mme Rotich a été vilipendée sur les médias sociaux comme une personne censée avoir été envoyée par le gouvernement pour convaincre les Kenyans que Covid-19 était réel, et pour maintenir le financement des donateurs, soi-disant pour le confinement.





À l'époque, le Covid-19 était encore considéré comme une maladie d'étrangers et certains pensaient à tort que les Africains y étaient résistants.





Aujourd'hui, malgré plus de 11 000 cas de Covid-19 et 200 décès au Kenya, certains disent encore que le virus n'existe pas - du monsieur qui a nettoyé mon véhicule la semaine dernière en insistant sur le fait que c'est le plus grand mensonge de notre époque à ses collègues journalistes qui disent qu'il ne s'agit que d'une grippe prolongée.





En effet, un motivateur et pasteur bien connu, Robert Burale, a récemment été accusé d'avoir simulé son statut positif au Covid-19 malgré les images montrant qu'il se trouvait dans un hôpital de Nairobi.





Et Benson Musungu, le directeur des affaires de la jeunesse au sein du Mouvement démocratique orange de l'ancien Premier ministre Raila Odinga, a été faussement accusé d'avoir reçu un énorme paiement du gouvernement pour dire publiquement qu'il avait reçu 15 jours de traitement dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital de la ville.





Malheureusement, de telles réactions ont réduit au silence de nombreux survivants de Covid-19.





Les politiciens et autres dirigeants qui ont la capacité d'influencer les masses sont testés positifs pour Covid-19 mais choisissent de garder le silence, peut-être pour éviter d'être stigmatisés.





Ainsi, très peu de survivants ou de leurs proches rendent publiques leurs expériences, et une question courante posée sur les médias sociaux est : "Connaissez-vous, vous ou vos proches, quelqu'un qui a été testé positif au Covid-19 ?"





Et depuis un certain temps, la réponse la plus courante que j'ai vue est : "Non".