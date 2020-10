Pourquoi le cousin de Kadhafi veut traîner Hillary Clinton devant les tribunaux

Ahmed Kaddaf el-Dam, dans son appartement au Caire, en octobre 2020

Ahmed Kadhaf el-Dam souhaite porter plainte contre l’ex-secrétaire d’Etat américaine. Il s’explique pour JA.





C’est au bord du Nil, depuis son luxueux appartement cairote encombré de lustres et de photos du colonel Kadhafi, que le cousin de l’ancien dictateur libyen veut lancer son offensive judiciaire – et médiatique – contre celle qu’il juge être la « principale responsable du chaos en Libye » et de « la destruction du rêve d’unité africaine » : Hillary Clinton, secrétaire d’État des États-Unis de 2009 à 2013 .





« Nous avons des preuves que la révolution [de 2011] était en réalité une invasion programmée par les États-Unis et l’Otan », assure Ahmed Kadhaf el-Dam en montrant un dessin du continent africain ensanglanté par le logo de l’organisation de l’Alliance atlantique nord à l’emplacement de la Libye.





« Crime contre l’Humanité »





Cet homme, qui entretient avec soin sa chevelure de jais comme sa ressemblance physique avec l’ancien guide, prévoit de porter plainte auprès de la justice américaine « pour crime contre l’Humanité », « destruction de la Libye » et « assassinat de Mouammar Kadhafi ».





Depuis la chute et l’exécution du « Guide » en octobre 2011 qui l’a contraint à revenir s’installer en Égypte, l’ancien diplomate âgé de 68 ans assure avoir collecté de nombreux e-mails, documents officiels et « témoignages de Libyens qui ont collaboré avec l’OTAN mais ont réalisé leur erreur et sont aujourd’hui prêt à s’exprimer ». Le nom de Hillary Clinton serait la clé de voûte « du complot ».