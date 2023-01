Pouvoir militaire et presse : Une idylle en Guinée, lune fiel au Mali

Relation entre la Presse et le pouvoir, Guinee et Mali

Le colonel Mamady Doumbouya de la Guinée et son homologue Assimi Goïta sont deux militaires au pouvoir depuis deux à trois ans. Mais ils ont une approche diamétralement opposée vis-à-vis des médias. Lorsque Mamady Doumbouya vit ‘’une idylle’’ avec la presse guinéenne, Goïta lui, sort le bâillon contre les médias au Mali.





Depuis l’arrivée au pouvoir de l’homme fort de Conakry, les incidents avec les médias sont minimes et les quelques interpellations ont été sans suite, comme le signale le site Guineenews. « Les quatre brèves interpellations de journalistes par la police, la gendarmerie ou dans un camp militaire n’ont pas abouti à des poursuites judiciaires, et tous les cas de délits de presse ont été réglés à la Haute Autorité de la Communication », se félicite le site d’information.





Mieux encore, les décrets de nomination en faveur des hommes des médias sont légion. « Jamais autant de journalistes n’ont été nommés à des postes de responsabilité que cette année 2022 qui s’est achevée. Près d’une trentaine ! ». Une trentaine de journalistes en une année, ça doit être un record. Mamady Doumbouya a également doublé l’aide à la presse qui était de 3 milliards de Franc guinéens (environ 210 millions F Cfa), tout en offrant des maisons de la presse dans différentes villes du pays.





Sur ce point, Doumbouya se rapproche de Macky Sall qui, depuis son arrivée au pouvoir, en plus d’avoir doublé l’aide à la presse, à enrôler plusieurs journalistes : Abdoulatif Coulibaly, El Hadji Kassé, Abou Abel Thiam, Yaxam Mbaye, Racine Talla, Yoro Dia, Aminata Angélique Manga, Mamadou Thiam, Alioune Fall et dernièrement Thierno Amadou Sy.





Alors que c’est le parfait amour en Guinée, la relation vire à la lune de fiel au Mali entre Goïta et la presse. Les médias étrangers ont été les premières cibles, notamment Rfi et France 24, des médias français à la présence très remarquée en Afrique francophone. Ces deux supports paient ainsi un tribut dans la guerre que se livrent Paris et Bamako. On remarque d’ailleurs que Serge Daniel, le correspondant de Rfi au Mali, signe ses papiers depuis Dakar.





L'autre visage de Macky





Mais il n’y a pas que les étrangers, les nationaux aussi payent. La chaîne Joliba Tv a été suspendue en octobre pour un éditorial pas au goût des militaires publié fin septembre. La pression s’exerce davantage sur les journalistes. « Après la diffusion le 31 octobre d’une enquête de BFM-TV sur les mercenaires russes, Malick Konaté, un journaliste malien cité au générique comme ayant contribué à l’enquête, a été lynché en ligne », souligne le Monde dans un article publié en novembre.





Là aussi, Goïta ressemble à Macky Sall qui à la fin présente deux visages face à la presse. Suspension de Walf Tv, de Sen Tv, blocage des comptes de Dmédia… Après de nombreuses sorties contre la presse en ligne et les réseaux sociaux, Macky Sall finit par mettre en prison le journaliste Pape Alé Niang, réputé proche de l’opposant Ousmane Sonko.





En définitive, si la presse guinéenne vit une idylle avec Doumbouya, celle du Mali connaît un mariage trouble avec Goïta. Pendant ce temps, au Sénégal, Macky Sall présente un visage double face aux médias.