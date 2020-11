Premier déplacement officiel : Le président de la transition malienne, le colonel Bah N’Daw, attendu à Dakar

Président du Mali Colonel Bah N'Daw

Installé dans ses fonctions de président de la transition malienne le 25 septembre 2020, après le putsch du 18 octobre 2020, le président malien, le colonel Bah N'Daw, a choisi les pays de la sous-région, pour son premier déplacement officiel.





En effet, il entame, ce jeudi 12 novembre, une tournée qui le conduira «au Ghana, au Togo, au Sénégal et en Guinée-Bissau, renseigne Kati24.com.





Il sera à la tête d’une forte délégation composée de Zeïni Moulaye, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Alhamdou A. G. Ilyene, Ministre des Maliens de l'extérieur et de l'Intégration africaine, et de ses collaborateurs.





Le site malien indique qu’à son départ à l'aéroport international Président Modibo Keita-Senou, le président de la transition a été accompagné par le vice-président colonel Assimi Goita, le Premier ministre M. Moctar Ouané et les membres du gouvernement.