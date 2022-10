Premier ministre tchadien : «Pour les insurgés, seuls eux sont qualifiés pour assurer le pouvoir, même au prix d'une rivière de sang»

Suite aux violentes manifestations dans certaines localités du Tchad ayant plusieurs morts et des blessés, le Premier ministre a fait une sortie pour «rétablir l’ordre». Ce, tout en assénant ses vérités.





D’emblée, Saleh Kebzabo, nommé il y a moins d’un mois, a précisé : «Cette conférence de presse exceptionnelle nous est imposée par les événements graves vécus par le pays, ce 20 octobre 2022, date choisie par les insurgés pour organiser une véritable insurrection populaire armée. Pourquoi le 20 octobre ? Selon eux, et ils le répètent à satiété depuis quelques semaines, c'est la date de la fin de la transition où le pouvoir devait leur revenir.»





Mais, à l’en croire, «c’est sans oublier que la Charte de la transition prévoyait une période de 18 mois renouvelable».





Selon le Premier ministre, le Dialogue national inclusif et souverain a décidé une transition de 24 mois, à l'issue de laquelle des élections démocratiques seront organisées.





«Les mêmes hommes politiques ont chanté sur tous les toits et réclamé que le président du Conseil militaire de transition décrète un dialogue national inclusif souverain ; ce qui fut fait», rappelle-t-il.





Sur ce, dira-t-il, «tous les autres arguments sont fallacieux et superfétatoires. Dès lors que le Dialogue national inclusif a été décrété souverain et qu'il s'est lui-même proclamé souverain, il était fondé à prendre toutes les décisions sur l'avenir du pays, notamment la durée de la transition, le régime des éligibilités et toutes les décisions importantes comme la forme de l'État qui fera l'objet d'un référendum, ainsi qu'une nouvelle Constitution».