Première livraison de vaccins du dispositif Covax : Le Ghana a reçu 600 000 doses d’AstraZeneca, ce mercredi

Les premiers vaccins contre la Covid-19 du dispositif Covax sont arrivés ce mercredi 24 février 2021, au Ghana. Il s’agit d’une première livraison de 600 000 doses du vaccin AstraZeneca pour le pays qui devrait en recevoir 2,4 millions de doses d’ici la fin de l’année.Le Ghana, qui a décompté 80 759 cas de coronavirus, dont 582 morts, est le premier pays africain à recevoir cet élan mondial dont l’objectif est de permettre aux pays à revenu faible et intermédiaire d’avoir accès aux vaccins.«Avec le premier envoi de doses au Ghana, nous pouvons commencer à tenir la promesse de la Facilité Covax de veiller à ce que les gens des pays moins riches ne soient pas laissés pour compte dans la course aux vaccins vitaux», a déclaré la directrice exécutive de l’Unicef, Henrietta H. Fore.L’Initiative Covax a passé des accords avec des fabricants, pour l’acquisition de 2 milliards de doses en 2021 et envisage d’acheter un autre milliard de doses destinées à 20 % de la population de près de 200 pays.Le Sénégal, qui a déjà lancé sa campagne de vaccination mardi dernier, avec la réception de 200 000 doses du vaccin chinois, devrait recevoir, dans les prochaines semaines, près de 1,3 million de doses supplémentaires, dans le cadre du dispositif Covax. Le président de la République, Macky Sall, a aussi annoncé l’acquisition prochaine de plus de 6 millions de doses pour une vaccination de masse.