[FOCUS] Présidence en Afrique : Zoom sur les héritiers du "fauteuil paternel"

Le père d’Uhuru Kenyatta est la principale figure de l’opposition à la colonisation britannique. Il devient le premier président du Kenya en 1964. Uhuru grandit donc au cœur du pouvoir. En 1978, son père Jomo Kenyatta meurt alors qu’Uhuru n’a que 16 ans. Quelques années plus tard, le jeune homme quitte le pays pour réaliser des études à l’Université d’Amherst, dans le Massachusetts. Revenu au pays, Uhuru Kenyatta ne s’engage pas tout de suite en politique. Il fonde une société d’exportation de produits agricoles et reprend l’empire financier familial. En 2007, plutôt que de se présenter, il soutient Mwai Kibaki qui l’emporte face à Raila Odinga. En 2011, sa fortune personnelle est estimée par le magazine Forbes à 500 millions de dollars, lui valant la position de 26e fortune africaine. En 2013, il se présente à l’élection présidentielle sur un ticket avec son ancien adversaire politique William Ruto, et remporte le scrutin. À 51 ans, Uhuru Kenyatta devient le plus jeune président du pays.Avec ces exemples loin d'être exhausifs sur le continent africain, on voit aisément où mène une longévité exceptionnelle au pouvoir. Au fil du temps, bien des gens finissent par penser qu’il est inscrit dans leurs gènes de diriger leur pays. Ce qui pourrait donner des idées à certains.