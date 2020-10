Présidentielle 2020: Le constat des premières heures de vote en Guinée

Le climat est plutôt calme en ce début de journée de vote dans certains quartiers de Conakry. Sous une fine pluie par endroits, certains électeurs ont été empêché de regagner leurs bureaux de vote tares tôt dans la matinée.Dans les communes de Ratoma et de Dixinn que nous avons eu à sillonner, seul un léger retard est à signaler dans l’ouverture des bureaux de vote et la mise en place des dispositifs.Les délégués des partis politiques n’ont pas non plus tous répondu à l’appel dans certains des bureaux que nous avons visités.Des Agents de l’USSEL (Unité Spéciale de Sécurisation des Élections) sont présents dans les bureaux de vote pour assurer le bon déroulement du scrutin.Dans les deux quartiers que Seneweb visités, on note une forte mobilisation des électeurs pour le moment.