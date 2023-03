Présidentielle au Nigeria : Macky Sall félicite le nouveau président Bola Tinubu





Le chef de l’État a tenu à féliciter le nouveau chef d'État nigérian via son compte Twitter. «Chaleureuses félicitations et meilleurs vœux de succès à SEM Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, nouvellement élu président de la République fédérale du Nigeria», lit-on. Macky Sall déclare se réjouir de poursuivre avec le nouvel élu les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.





Les Nigérians ont choisi, le 25 février dernier, leur nouveau président et leurs parlementaires. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu a été déclaré vainqueur par la commission électorale à l’issue de ces élections générales.





Après quatre jours de décompte, le candidat du Congrès des progressistes (APC) a obtenu, le mercredi 1er mars, le plus grand nombre de voix à la Présidentielle. Bola Tinubu succède ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique.