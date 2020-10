Présidentielle en Côte d’Ivoire : Kemi Seba s’invite dans le débat

L’activiste Kemi Seba, président de l’ONG Urgences panafricanistes, se trouve actuellement en Côte d’Ivoire. Un pays dont il avait été expulsé en mars 2019, et qui l’a déclaré persona non grata.Le Franco-Béninois Kemi Seba, qui réside au Bénin depuis son expulsion du Sénégal en 2017, a rejoint la Côte d’Ivoire depuis Cotonou, par la route et « en pirogue », après avoir traversé le Togo – un pays où il est aussi interdit de séjour – et le Ghana.Dans un Facebook Live (il est suivi par 794 000 personnes) diffusé à 11 heures GMT, l’activiste anti-Françafrique a appelé ce mardi à une « mobilisation pacifique » afin de surseoir à l’élection présidentielle prévue samedi 31 octobre.Détracteur de longue date d’Alassane Ouattara, ayant milité pour la libération de Laurent Gbagbo, Kemi Seba se revendique « citoyen de l’Uemoa et de la Cedeao et militant panafricaniste » et indique être venu en Côte d’Ivoire « pour parasiter ce processus électoral vicié et pousser Alassane Ouattara à reporter les élections et à inclure les candidats qu’il a exclus ».Déclaré indésirable au cours des dernières années dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest (la Guinée, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal), malgré son passeport béninois, Kemi Seba entretient des relations avec différents mouvements d’opposition et de la société civile dans la sous-région.