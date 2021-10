[Vidéo] Présidentielle en Gambie : Jammeh « vote » Sheikh Tijan Hydara, challenger de Barrow

Le 4 décembre prochain, les Gambiens sont convoqués aux urnes pour élire un nouveau président de la République pour un mandat de cinq ans. Et l’ancien président déchu, Yahya Jammeh, compte bien peser de tout son poids pour contribuer à une défaite de son successeur à la tête de l’Etat, le sortant Adama Barrow.





Jammeh a porté son choix sur le leader du Ganu parti (Gambia alliance for national Unity) dirigé par l’ancien ministre de la Justice, Sheikh Tijan Hydara. En effet, Yahya Jammeh qui rame à contre-courant des décisions de sa formation politique, a dissous le directoire de son parti (APRC) et rejeté l’alliance signée, le 5 septembre dernier, entre l’APRC et NPP d’Adama Barrow (Parti national du peuple). Mieux, il a béni la mise en place d’une nouvelle coalition entre son parti et le GANU de l’ancien ministre de la Justice. Et ce dernier, en vue de la présidentielle, mobilise les Gambiens autour de sa cause pour donner à la Gambie un nouveau souffle. Ce samedi, ils étaient plusieurs milliers de personnes à prendre part à la grande mobilisation politique organisée par Hydara, à Kanilai, un bassin électoral et fief de Jammeh. Laquelle mobilisation s’est avérée être une véritable démonstration de force pour celui qui est présenté comme favori aux élections de décembre prochain.





Il faut noter que malgré la visite rendue par Barrow à la famille Jammeh à Kanilai vendredi, l’ex président a choisi d’apporter son soutien à son ex procureur général Hydara, challenger d’Adama Barrow.





Avocat, ancien ministre de la Justice et procureur général de la Gambie sous Jammeh, Sheikh Tijan Hydara est natif de Brufut (en Gambie) où vécut son père Shérif Kebba Hydara. Ancien élève du Gambia High School (Lycée de Gambie) de 1981 à 1987, Sheikh Tijan Hydara a étudié le droit à l'Université de Sokoto, au Nigeria (droit islamique et le droit commun). L’ancien pensionnaire du Nigeria Law School de Lagos poursuit ses études à Lok-Shaba, New Delhi, Inde (1999-2000). Il est également diplômé de l’université de West Indies (Barbade) entre autres.





Perçu comme un challenger sérieux d’Adama Barrow, Sheikh Tijan Hydara a occupé plusieurs postes au sein du ministère de la Justice avant de prendre la tête du ministère (2003-2006) sous le règne de Yahya Jammeh. Aujourd’hui, confiant de sa popularité, il défie Adama Barrow et semble bien parti pour voler la vedette au successeur de Jammeh à l’élection présidentielle du 4 décembre prochain.