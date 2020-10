Présidentielle : Radiée du fichier, la candidate Makalé Camara refoulée de son bureau de vote

La candidate du Front pour l'alliance nationale, une des deux femmes candidates à la présidentielle de ce 18 octobre 2020 n'a pas pu s’acquitter de son devoir civique ce dimanche.Venue voter au quartier Nongo dans la commune de Ratoma, la candidate Makalé Camara n'a pu voter, faute de carte d’électeur.Devant les médias présents pour la circonstance, la candidate du FAN a exprimé son indignation et sa frustration face ce qu'elle a subi dans ce bureau de vote. «J’ai appelé le président de la CENI qui est allé vérifier dans le fichier, il paraît que je fais partie des deux millions de personnes qui sont radiées, ce qui signifie qu’elles sont radiées, mais elles n’ont pas radié les bonnes personnes parce que quand la CEDEAO est venue et qu’ elle a constaté qu’il y a des mineurs, des gens sans documents qui sont dans le fichier, on leur a demandé d’enlever deux millions, et les deux millions ne sont pas ceux qui devraient être enlevés.Parce que je ne vois pas une personne comme moi qui s’est faite enrôler correctement avec tous les documents à l’appui et que je me retrouve dans la liste des radiés et qu’on me dise dans le fichier mes pièces n’existent pas, c’est inexplicable», a protesté la candidate à la présidentielle.Makalé Camara envisage de saisir la communauté internationale pour faire valoir son droit de vote. «Je vais porter ce cas devant la communauté internationale, je vais le porter devant mon avocat tout à l’heure. Moi je vais voter parce que ce n’est pas possible, autrement c’est inacceptable», a-t-elle indiqué.A noter qu'ils sont 5 319 146 électeurs qui sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire un des 12 candidats en lice qui aura la charge de diriger le pays les six prochaines années.