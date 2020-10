Présidentielle en Guinée : Le Cored invite la presse sénégalaise à la retenue

Les médias sénégalais ont montré un intérêt certain à la présidentielle en Guinée, du fait sans doute de la proximité entre les deux pays. Toutefois, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED) pense que ce n’est pas une raison d’être plus royaliste que le roi. Ainsi, Mamadou Thior et Cie invitent les médias à ‘’faire preuve de la plus grande retenue en attendant la publication des résultats par les instances guinéennes habilitées’’.Le Cored fait surtout référence au journal Rewmi quotidien qui dans son édition d’hier à titre : « Cellou Dalein président ! ». Un point d’exclamation qui ne laisse pas de doute sur les affirmations du journal, alors qu’aucun chiffre n’était encore publié.‘’Dans la mesure où, au stade actuel du processus, aucun résultat émanant des instances habilitées n’est disponible, cette démarche du journal (…) est de nature à semer la confusion’’, regrette le Cored.Ce matin, prenant le contrepied, Direct News a qualifié Cellou Dalein Diallo de pyromane, tout accusant les médias sénégalais de ‘’jouer avec le feu’’.‘’La presse sénégalaise ne peut ni élire le président guinéen ni renverser le sort des résultats issus des urnes », mentionne le journal qui invite les médias à ne pas mettre le feu à la Guinée. ‘’Ne brûlons pas la Guinée’’, appelle-t-il.