Présidentielle en Guinée : Les résultats définitifs attendus le 7 novembre

Selon plusieures sources, la Cour constitutionnelle va procéder le samedi 7 novembre prochain à la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 18 octobre dernier.Jusque-là, seulement quatre candidats sur les 12 ont déposé des recours auprès de l’institution. Trois d'entre eux auraient demandé l’annulation du scrutin et le quatrième quant à lui, a demandé l'annulation de certaines circonscriptions électorales et la réintégration des bureaux de vote exclus.A rappeler que selon les résultats provisoires livrés par la commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé est vainqueur avec plus de 59% des voix dès le premier tour, alors que son principal adversaire Cellou Dalein est accrédité de 33%.