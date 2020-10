Présidentielle en Guinée : Manque de matériels dans certains bureaux de vote à Kindia

Comme annoncé précédemment, les Guinéens votent ce dimanche, 18 octobre 2020, pour élire leur président de la République pour les six années à venir. Dans la préfecture de Kindia, les électeurs sont fortement mobilisés pour s’acquitter de leur devoir civique, même si certains bureaux de vote n’ont pas tout le matériel électoral, a constaté un des correspondants de Guineematin.com dans la ville des agrumes.





De Thierno Djibia à Condetta, en passant par les quartiers Sarakoleya, Manquepas et Tafory (dans la commune urbaine de Kindia), les électeurs sont sur pied depuis 6 heures. Ils tiennent à glisser une enveloppe dans l’urne pour contribuer à faire élire leur candidat à la tête de la Guinée.





Certains bureaux de vote ont ouvert dès 7 heures. Mais d’autres ont enregistré un léger retard dans les quartiers Tafory et Sarakoleya. Dans la sous-préfecture de Damankania également, certains bureaux de vote ont ouvert en retard. On signale également un manque de matériels électoraux (encre indélébile, guide et torche) dans certains bureaux de vote des quartiers Thierno Djibia et Condetta, dans la commune urbaine.