Présidentielle en Mauritanie: décompte en cours, Ghazouani largement en tête

La compilation des résultats de l’élection présidentielle est en cours dimanche en Mauritanie où le président sortant El Ghazouani est largement en tête après le dépouillement d’environ 80% des suffrages exprimés la veille.







Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani détient plus de 55% des voix sur un taux de dépouillement de 80%, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui publie en continu, bureau par bureau, les résultats du scrutin.





Le principal opposant, le militant des droits humains Biram Dah Abeid, pour l’heure deuxième avec environ 22% des voix, a mis en garde la Ceni de « préparer étape par étape un hold-up électoral », au cours d’une conférence de presse dans la nuit de samedi à dimanche.





La Ceni a jusqu’à lundi soir pour prononcer les résultats provisoires définitifs.





Le taux de participation tourne autour de 55%, selon la Ceni.





M. Ghazouani se présente comme le garant de la stabilité de ce pays qui n’a plus connu d’attaque jihadiste sur son sol depuis 2011 alors qu’elles abondent au Mali voisin et ailleurs au Sahel.





Il a fait de l’aide aux plus démunis et à la jeunesse ses chantiers prioritaires. En Mauritanie, les moins de 35 ans, qui représentent plus de 70% de la population, partent de plus en plus vers l’Europe ou les Etats-Unis, poussés par l’espoir d’une vie meilleure.





Face à lui, six candidats ont promis la première véritable alternance démocratique dans ce vaste pays désertique d’environ 4,9 millions d’habitants qui a connu une multitude de coups d’Etat de 1978 à 2008, avant de vivre en 2019 sa première transition entre deux présidents élus.