Procès des assassins de Chebeya et Bazana en RDC: comparution d'un nouveau suspect

Arrestation d'un suspect dans le procès Chebeya

En République démocratique du Congo, un nouveau suspect, présenté comme témoin, a comparu dans le procès de l’assassinat en juin 2010 de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, deux militants de La Voix des Sans Voix.





Jeancy Ngoy wa Mulanga, né en 1983, est le père de six enfants. Il a été arrêté dans l’ex-province du Katanga il y a une dizaine de jours après une cavale de plus de dix ans. Il figurait parmi les huit membres du commando qui, la nuit du 1er au 2 juin 2010 ont mis fin à la vie de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana.





« Un petit chétif », selon maître Peter Ngomo, se référant à son apparence fragile. Cet avocat des parties civiles relève dans les dires du policier beaucoup de mensonges et même, dit-il, des contradictions. Notamment dans la confrontation avec le prévenu Jacques Mugabo qui, lui, a reconnu avoir participé activement au crime.





Mais, pour Peter Ngomo, il y a tout de même un point positif à cette étape du procès: « Cette fois au moins, on a fait le tour de la situation et on sait dans quelles conditions Chebeya et Bazana ont été tués, dans quelles conditions on les a amenés à Mitendi, là où on a enterré Bazana ».





Le corps de Fidèle Bazana est supposé avoir été enterré dans une concession appartenant au général Zelwa Katanga Djadjidja à Mitendi, à l’ouest de Kinshasa. Après une descente sur les lieux, la cour a demandé à l’officier de produire tous ses titres de propriétés.





Mais le général Djadjidja tarde à s’exécuter. Me Elie Mbikayi Mwamba est lui aussi avocat des parties civiles : « C'est à partir de ce titre que nous saurons si c'est bien le cimetière où a été enterré Fidèle Bazana ».