Procès du 28 septembre en Guinée : A la barre, ce 10 janvier, Dadis Camara s’enflamme

Dadis Camara à son procès en Guinée

En Guinée, le procès ouvert suite aux massacres du 29 septembre 2009 dans le stade de Conakry s’est poursuivi ce mardi 10 janvier 2023. L’ex-président Moussa Dadis Camara était à la barre face à l’une des avocates de la partie civile Me Halimatou Camara. Alors qu’elle l’interrogeait sur son ministre de la sécurité de l’époque, elle a laissé entendre que c’était l’heure de vérité, le moment de faire la lumière sur ce qui s’est passé.





Dadis Camara s’est tout de suite enflammé, lui reprochant de faire des commentaires et de poser des questions imprécises. « Quelle est la question précise parce que ce sont des commentaires. Posez votre question madame, il faut que la question soit précise pour que je puisse répondre. L’heure de la vérité, vous n’avez pas besoin de me l’apprendre. Si je suis devant le tribunal criminel, ce n’est pas vous qui m’avez fait venir ici. Posez très bien vos questions, posez clairement vos questions » s’est emporté l’ancien président guinéen. L’avocate lui demande alors de se calmer, mais il lui rétorque que c’est plutôt elle qui devrait se calmer.





« Je ne suis pas votre sujet »





« Je ne suis pas à la barre M. Camara » réplique la femme en toge. « Même si vous n’êtes pas à la barre, chacun à son droit s’il vous plait, vous n’avez pas le commandement de la barre, vous n’êtes qu’avocate, je suis accusé, c’est ce que vous devez savoir. Je ne suis pas votre sujet » réagit à son tour Dadis Camara. « Je ne suis pas votre sujet non plus, chacun reste à sa place et joue son rôle » lui répond l’avocate. Le président du tribunal Ibrahim Sory 2 Tounkara, a dû intervenir pour mettre fin à ce qui s'apparentait à une dispute.





« C’est pourquoi je vous dis souvent d’attendre parce que vous êtes pressé »