Procès du 28 septembre en Guinée : Ce que risque Dadis Camara

Ce que risque Dadis Camara

En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009, au stade de Conakry se dirige vers la fin des auditions des inculpés. En janvier dernier, le capitaine Moussa Dadis Camara avait été plusieurs fois convoqué à la barre pour répondre aux questions du tribunal.





"Ça, c’est des peines qui peuvent aller jusqu’à 20-30 années d’emprisonnement"





L’ex-putschiste, jugé pour son rôle présumé dans ces massacres, a toujours plaidé non coupable. "Je n’ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 Septembre", déclarait-il en décembre 2022.





Si sa culpabilité est établie, que risque-t-il vraiment ?





Selon Me Halimatou Camara, avocate de la partie civile, Moussa Dadis Camara pourrait écoper d’une lourde peine de prison. "S’ils sont reconnus coupables, on parle d’assassinat, par exemple pour lui (Dadis Camara) on parle de complicité. Ça veut dire qu’il est complice d’assassinat, il est complice des viols, il est complice de tout ce qui a été mis en place ce jour-là pour traquer et empêcher toute contestation. Ça, c’est des peines qui peuvent aller jusqu’à 20-30 années d’emprisonnement, parce qu’on parle de 157 morts et de plus de 109 femmes violées", a éclairé Me Halimatou Camara au site Africaguinée.